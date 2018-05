Venezuela compra petróleo en otros países para abastecer a Cuba

El Gobierno de Nicolás Maduro gastó el año pasado casi 440 millones de dólares en la compra de petróleo extranjero para enviarlo a Cuba bajo condiciones ventajosas para la Isla y con pérdidas para Venezuela, según una investigación realizada por la agencia Reuters, que ha conseguido documentos en este sentido.

Los envíos realizados por la estatal PDVSA son la primera confirmación documentada de que la nación sudamericana compra crudo para suministrar a sus aliados regionales, especialmente a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), porque no extrae suficiente petróleo para la exportación.

Venezuela hizo las entregas del crudo extranjero con descuentos preferenciales para estas naciones, a pesar de que el país atraviesa una crisis de liquidez y tiene una gran necesidad de divisas. Los envíos se concretaron en medio de una grave situación social, por la falta de alimentos y medicinas, junto a una galopante inflación, que rebasó el 2.600% en 2017.

PDVSA acudió al mercado internacional para compensar una caída de su producción petrolera sin precedente en los últimos 33 años

PDVSA acudió al mercado internacional para compensar una caída de su producción petrolera sin precedente en los últimos 33 años. La principal industria del país ha sufrido una baja del 28% en 12 meses y sus refinerías están operando a un tercio de su capacidad. Una situación a la que se une la masiva renuncia de trabajadores, debido a los bajos salarios.

La estatal venezolana pagó un sobreprecio de hasta 12 dólares por barril para el crudo adquirido en el mercado internacional y enviado a Cuba, según los documentos internos revisados por Reuters que detallan las importaciones y exportaciones desde enero de 2017 hasta mayo de este año.

El petróleo que PDVSA adquirió para Cuba provenía fundamentalmente de Rusia y era de un tipo adecuado para las refinerías de la Isla que operan en su mayoría con maquinaria de la época. soviética.

Es probable que La Habana pague esos suministros a cambio de servicios de conformidad con el acuerdo firmado en el 2000 por los entonces mandatarios Hugo Chávez y Fidel Castro.

Según ese pacto, el Gobierno cubano brinda al Palacio de Miraflores asesoramiento y apoyo en áreas como la salud pública, el entrenamiento deportivo y los asuntos culturales y educativos.

Con anterioridad el Gobierno de Venezuela solo importaba petróleo para mezclarlo con su propio crudo, muy pesado, antes de exportarlo o para alimentar su refinería en Curazao.

Sin embargo, los documentos analizados por Reuters revelan que en los últimos 17 meses la compañía compró crudo a precios de mercado para entregarlo a sus aliados, y que los envíos nunca pasaron siquiera por Venezuela.



Las entregas subsidiadas apuntan a que Maduro busca mantener el apoyo diplomático y político de Cuba, un aliado clave en un momento en que muchos Gobiernos de América Latina toman distancia de Caracas y que Estados Unidos ha puesto en marcha numerosas sanciones contra líderes oficialistas venezolanos.

“Maduro está regalando todo lo que puede porque el respaldo de estos países, especialmente de Cuba, es todo el apoyo político que le queda”, aseguró un alto funcionario del Gobierno venezolano que prefirió no ser identificado.



El gasto en crudo extranjero contrasta con la caída en el monto de las importaciones no petroleras. La factura de las compras en el extranjero cayó de 46.000 millones de dólares en 2011 a 6.000 millones en 2017, según datos del Banco Central de Venezuela y Ecoanalítica, una organización de investigación económica radicada en Caracas.



No obstante, PDVSA no pagó en efectivo el crudo que compró a firmas extranjeras sino que se comprometió a devolverlo, más adelante, en envíos de petróleo. Con esta decisión el Gobierno de Nicolás Maduro hipoteca las reservas petroleras de su país puesto que servirán para pagar una deuda cada día más abultada y que asciende ya a más de 60.000 millones de dólares solo con China y Rusia.

