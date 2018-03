Las autoridades impiden a Berta Soler asistir a un evento con opositores en Washington

Las autoridades migratorias impidieron viajar a EE UU este martes a Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco. "Usted está regulada" le dijeron a la activista en la ventanilla de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, después de presentar su boleto.

Un oficial de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) la llevó hasta una oficina y le informó de que sigue estando en la base de datos migratorios como alguien que no puede salir del país.

"Viajaba rumbo a Washington DC para participar en un evento organizado para los premios Sajarov que se llama La lucha por la libertad: los casos de Cuba y Venezuela, pero otra vez me impidieron salir", declaró Soler a 14ymedio.

"No es la primera vez que me comunican que no puedo salir porque precisamente en octubre, cuando hice la tentativa de salir del país, fue el mismo oficial quien me comunicó que no podía viajar", aseguró la opositora.

El evento ha sido organizado por Freedom House, la Universidad George Washington y el Parlamento Europeo, y su objetivo es analizar la situación de ambos países en materia de democracia, derechos humanos, separación de poderes, censura y normas internacionales.

El objetivo del evento analizará la situación de ambos países en materia de democracia, derechos humanos, separación de poderes, censura y normas internacionales

La activista precisó que al encuentro quería "llevar el mensaje, a nombre de las Damas de Blanco, de que aquí [en Cuba] nada ha cambiado". Su objetivo también era tratar de convencer a los parlamentarios europeos que iban a asistir al encuentro "que condicionen a Cuba cuando tengan sus negociaciones" y que se dialogue haciendo énfasis "en el respeto a los derechos y libertades de los cubanos".

El mensaje de la activista tiene como propósito que cuando estos representantes de la Unión Europea visiten la Isla "siempre tengan en cuenta a los activistas galardonados con los premios Sajarov y también a otras organizaciones" opositoras y de la sociedad civil independiente.

El esposo de Berta Soler y exprisionero de la Primavera Negra, Ángel Moya, comentó a este diario que su mujer "lleva ya dos años sin poder viajar" y que "al principio le explicaron que estaba regulada por unas multas que debía, pero ya no le dicen nada".

El pasado viernes Soler fue arrestada mientras se dirigía desde la sede de las Damas de Blanco, en la barriada habanera de Lawton, rumbo a la iglesia de Santa Rita, al oeste de la ciudad, y fue puesta en libertad 56 horas después.

El pasado viernes Soler fue arrestada mientras se dirigía desde la sede de las Damas de Blanco rumbo a la iglesia de Santa Rita, en La Habana, y fue liberada 56 horas después

Entre los activistas cubanos invitados entre los días 21 y 23 de este mes por la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington, en la capital estadounidense, se encuentran el disidente Guillermo Fariñas, ganador del premio Sajárov en 2010, y Rosa María Payá, hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá, que también recibió este galardón en 2002, diez años antes de su muerte.

Por la parte venezolana está invitado a la conferencia el opositor Julio Borges, de la organización Primero Justicia, y la activista Patricia Ceballos, esposa del preso político Daniel Ceballos.

A pesar de no poder asistir al encuentro, Berta Soler ha grabado un vídeo y escrito un mensaje que serán retransmitidos en el encuentro.

Los organizadores del encuentro han anunciado que el jueves 22 se espera que también asistan la congresista Ileana Ros-Lehtinen y el diputado del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui.

Las Damas de Blanco son un movimiento de Derechos Humanos nacido tras los arrestos de opositores durante la Primavera Negra de 2003. El grupo ha basado su labor cívica en los reclamos de democracia, la exigencia de liberación de todos los presos políticos y el fin de la represión.

____________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.