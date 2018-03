Las autoridades declaran a Iliana Hernández "persona de interés policial"

La activista Iliana Hernández ha sido declarada "persona de interés policial prioritario" tras un interrogatorio este viernes en la estación de Cojímar, al este de La Habana. La directora del programa independiente Lente Cubano contó a 14ymedio que la policía le levantó un acta de advertencia y, además, no pudo viajar a Miami este sábado.

Hernández asistió en la mañana del 16 de marzo a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la localidad donde reside después de recibir una citación.

"Me citaron junto a mi madre para ponerme una carta de advertencia que tuvimos que firmar las dos". La activista fue informada de que se halla en medio de un proceso de "educación profiláctica", que debe tener "una conducta moral y social buena" y no puede hacer "escándalos públicos".

Los oficiales la conminaron a buscar un trabajo "para integrarse a la sociedad" y le advirtieron que no debe relacionarse con personas como el opositor Librado Linares

La disidente agregó por escrito en la carta de advertencia antes de firmar: "tengo una conducta moral y social buena" y "no entiendo a qué viene todo esto".

Hernández afirma que "no existe un solo antecedente concerniente a eso" que las autoridades puedan usar en su contra. Una carta de advertencia es un paso previo a que el ciudadano pueda ser acusado en un proceso legal por "peligrosidad predelictiva".

El interrogatorio estuvo dirigido por el jefe de sector de la PNR Capitán Wilmer Martínez y un agente de la Seguridad del Estado que se identificó como Charles y "era quien daba las instrucciones", según la activista.

Los oficiales la conminaron a buscar un trabajo "para integrarse a la sociedad" y le advirtieron que no debe relacionarse con personas como el opositor Librado Linares, un ingeniero eléctrico, que dirige desde 1994 la organización opositora Movimiento Cubano Reflexión y que fue encarcelado durante la Primavera Negra de 2003.

Esta última orientación aparecía por escrito en una segunda acta de advertencia que Hernández no quiso rubricar. "Me negué a firmar esa advertencia porque mis amistades las elijo yo y nadie puede prohibirme con quien andar".

Un día después, cuando Hernández se disponía a viajar a Miami "por asuntos personales" se le impidió la salida en la ventanilla de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana porque su nombre aparece como "regulado" en la base de datos.

"Voy a hacer una demanda para que me indemnicen el dinero del boleto porque se trata de un viaje familiar y de gastos personales, no me invitaba ninguna institución ni ningún Gobierno", detalla.

Hernández ha redactado una carta que tiene planeado entregar este lunes en la oficina de atención a la ciudadanía del Consejo de Estado para que le informen sobre el motivo de su prohibición de salida.

Cuando Hernández se disponía a viajar a Miami "por asuntos personales" se le impidió la salida en la ventanilla de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana porque su nombre aparece como "regulado"

La activista tiene pensado además hacer una petición a las autoridades españolas, país del que tiene la nacionalidad, para "pedir información sobre qué se puede hacer ante un régimen" que impide la salida a un europeo.

"España sí reconoce la doble ciudadanía y por tanto están en la obligación de representarme y tener una acción con el Gobierno cubano respecto a mi situación", detalla.

Iliana Hernández nació en Guantánamo y ha estado vinculada siempre al mundo deportivo y al activismo. Nacionalizada española después de vivir varios años en ese país, se repatrió en Cuba en 2016, año en el que fundó su canal audiovisual Lente Cubano. Desde entonces vive entre España, Estados Unidos y la Isla.

"No tengo pensado irme de Cuba, pienso luchar por seguir con mi vida normal como hasta ahora entre España y Cuba, que son mis dos patrias", afirma.

____________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.