Las autoridades no logran impedir la creación de dos asociaciones de cuentapropistas

Las autoridades detuvieron al principal organizador, Rafael Alba, pero no lograron impedir la creación, el martes en La Habana, de dos sindicatos independientes de cuentapropistas.

Idelia Salamé Ramírez, vendedora del mercado de cuentapropistas de las calles Monte y Ángeles, en la capital, contó a 14ymedio que lograron reunirse en la casa de Alba unas 15 personas para el lanzamiento de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos y de la Asociación de Cuentapropistas de Productos de Mercado.

Salamé califica la reunión de "éxito" porque se logró explicar el objetivo de esa organización independiente, que no pretende "ir en contra del Gobierno" sino defender sus "derechos como trabajadores".

La periodista y activista Iliana Hernández acompañaba a Rafael Alba cuando fueron interceptados por la policía. Ambos se dirigían a la casa de Alba, donde iba a tener lugar la conferencia de prensa para anunciar el nacimiento de ambos sindicatos.

"Íbamos a dar a conocer en mi casa el nacimiento de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos a través de una conferencia de prensa. Nunca pudimos llegar pero a pesar de eso se realizó la actividad con otros cuentapropistas que sí estuvieron", explica Alba.

Al momento de ser detenido Alba no recibió explicación sobre los motivos del arresto y los oficiales se limitaron a decirle que su auto estaba "circulado"

Iliana Hernández detalla que "iba como invitada" al encuentro. "Cuando estábamos llegando a la Rotonda del reparto Bahía nos paró la patrulla 007 y unos oficiales con la chapa 00629 y 28361 nos bajaron del carro", explica.

Los uniformados intentaron quitarle el bolso a la activista pero ella se resistió y uno de los uniformados la empujó con violencia, denuncia.

La también directora del programa Lente Cubano estuvo en un calabozo de la Estación de Policía del municipio habanero de San Miguel del Padrón, según contó a 14ymedio, mientras que Alba pasó todo el tiempo de su detención en la unidad de Guanabo.

Durante las 24 horas que Hernández pasó en la estación nunca fue interrogada y ningún oficial le explicó por qué delito había sido detenida. "El agente Charles (de la Seguridad del Estado) que estuvo presente en el momento del arresto me dijo que no me iban a dejar hacer nada pero luego no apareció más".

Al momento de ser detenido Alba no recibió explicación sobre los motivos del arresto y los oficiales se limitaron a decirle que su auto estaba "circulado". Antes de ser llevado a los calabozos varios miembros de la Seguridad del Estado le advirtieron de que si seguía haciendo esas actividades le quitarían no solo la licencia de trabajador por cuenta propia si no también la de conducir.

