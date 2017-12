Los holguineros se quejan del retraso en la entrega de las remesas

La empresa multinacional Western Union parece haber olvidado el eslogan que la identifica en Holguín: “Su dinero al instante”, dice una pancarta publicitaria en uno de los diez establecimientos de la cadena Cimex que prestan el servicio de transferencias, pero las horas de espera contradicen el emblema.

“No tenemos conexión. Esto puede demorar diez minutos o seis horas”, dice la responsable de Western Unión en la tienda El Encanto. “Yo no tengo la culpa de que no haya conexión”, agrega con un tono irrespetuoso. Poco tiempo después deja de prestar servicio el establecimiento.

La falta de conexión con el sistema nacional o la ausencia de efectivo son problemas recurrentes en los lugares habilitados por el Gobierno para recibir remesas. Este mes de diciembre solo dos de las diez oficinas de la empresa prestaban servicios de manera regular para los 354.000 holguineros que viven en la capital provincial.

“Es una falta de respeto. No han trabajado en todo el mes las dos Cadecas (casas de cambio) y en todos los lugares hay esta cola”, se queja una cliente de Western Union después de casi tres horas de espera para cobrar dinero en la tienda El Encanto.

En un recorrido hecho por 14ymedio a lo largo de una semana en las tiendas El Encanto y Las Baleares, estaba funcionando el servicio de transferencia de dinero, mientras que en La Luz de Yara, se realizaba de manera intermitente.

En Las Baleares decenas de personas hacían la fila para cobrar sus remesas. Ancianos, mujeres y niños esperaban de pie impidiendo el paso de quienes deseaban comprar alimentos y útiles para el hogar.

Una de las causas que provocan la congestión en los puntos de Western Union es que dos de sus oficinas, La Central y La Moda Cubana, están cerradas por obras.

Muchos de los clientes insatisfechos se preguntan si no podría aliviarse el problema habilitando otros puntos para entregar la divisa. “No sé la cantidad de veces que he ido a la Cadeca de la calle Frexes y a la del Boulevard y no tengo suerte. No recuerdo que haya logrado cobrar allí el dinero que me manda mi hermana ni una sola vez”, dice Alberto Moner.

Western Union posee la mayor red de envío de divisas a Cuba con más de medio centenar de establecimientos repartidos en las principales ciudades del país. Según un estudio realizado por The Havana Consulting Group (THCG) con sede en Miami, el envío de remesas a Cuba marcó un nuevo récord en 2016 con casi 3.450 millones de dólares. Otros expertos señalan que las remesas podrían acercarse a los 4.000 millones en 2017.

Este aumento, un 2,7% más que en 2015, se debió fundamentalmente al incremento de la migración cubana hacia Estados Unidos, la mayor parte por “rutas informales” que permitieron a más de 50 mil cubanos alcanzar territorio norteamericano en 2016.

“Ojalá arreglen esta situación. En diciembre siempre se hace más complicado recoger las remesas. No entiendo cómo cobrando tanto no tienen buenos equipos para prestar un servicio ágil y de calidad”, lamenta Moner, que a sus 75 años sobrevive gracias a la ayuda que le envía su hermana para completar su miserable pensión de unos 276 pesos al mes, equivalente a 11 dólares.

