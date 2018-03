La llegada de Transfermóvil a Camagüey empieza con mal pie

La mala coordinación entre la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) ha supuesto que la habilitación de Transfermóvil, el servicio de pagos a través de móvil, haya empezado con mal pie en Camagüey. Los usuarios no pueden usarlo en sus celulares ya que, a pesar de tener la aplicación, el monopolio estatal de comunicaciones no habilita el servicio.

"Me descargué la aplicación directamente de la página de Bandec y no funciona", comentó a 14ymedio un trabajador de una céntrica sucursal camagüeyana de este banco, afectado por los problemas del servicio. Hasta que Etecsa no registre su número de móvil y nombre de usuario lo único que puede hacer este empleado es esperar.

Transfermóvil es una aplicación para smartphones con sistema operativo Android que fue lanzada el año pasado en otras provincias de la Isla. Desde su llegada a Camagüey en enero de este año, las oficinas bancarias de la ciudad han recibido cientos de solicitudes de clientes que quieren usar esta herramienta, pero solo corresponde a Etecsa dar el alta para que los usuarios puedan usar el servicio de banca móvil.

"Inicialmente hicimos una lista de todos los que solicitaban la banca móvil y no les funcionaba el servicio. La enviamos con los respectivos números de móviles a la dirección provincial de Bandec pero se desentendieron del tema", lamenta el trabajador del banco.

Tras haber sido registrado correctamente por Etecsa, si se quiere realizar una operación con la aplicación el usuario envía mensajes a través de un protocolo USSD que la compañía estatal responde al celular del abonado a través de SMS para confirmar la operación solicitada.

"Cuando supe que en Cuba comenzaría a funcionar la banca virtual, no lo dudé y saqué mis cuentas bancarias para usarla", cuenta a este diario Yunior Jubitea, un joven que trabaja en una dulcería particular en Camagüey. El empleado ha logrado hacer un solo pago en un terminal fijo de una sucursal, conectado a la red, ya que todavía "no aparece registrado".

Una trabajadora de la sucursal 5971 de Bandec, en el casco histórico de la ciudad, reconoce que los clientes han regresado con insatisfacción porque no reciben el mensaje de registro que debe enviar Etecsa.

"La respuesta que recibí al principio en el banco era que no tenían personal para procesar las solicitudes a nivel nacional", explica Yusleysi, una manicure del barrio La Guernica que instaló hace semanas la aplicación en su celular.

"Después me dijeron que el problema era que Bandec no había hecho todavía los contratos correspondientes con Etecsa", se queja la mujer ante esta segunda versión. Entre los motivos que la llevaron a sumarse al servicio está especialmente el pago de facturas para ahorrar tiempo en colas.

Pese a su mal funcionamiento en la localidad, Transfermóvil "tiene casi las mismas funciones que un cajero automático", detalló recientemente a la prensa oficial Julio García Trápaga, director de Desarrollo y Gestión de Aplicaciones de la División de Servicios Móviles de Etecsa. En 2017 había en el país unos 20.000 clientes de la banca móvil.

Aparte del pago de facturas de agua, teléfono y electricidad, la herramienta permite además hacer transferencias entre cuentas de una misma entidad bancaria y sin necesidad de conectarse a internet.

Para usar este servicio también es imprescindible contar con una tarjeta magnética, de las que han sido expedidas hasta el momento unos 3.800.000. La meta de las autoridades bancarias es llegar a los 7 millones para aliviar los problemas de escasez de dinero en circulación y las largas colas en los cajeros para sacar efectivo.

El pago a través de la banca móvil fue habilitado hace un año y es usado de manera conjunta por el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio. Sus promotores aseguran que está disponible las 24 horas los 365 días del año.

"Lo que siempre pasa con los adelantos tecnológicos en Cuba es que el Estado no garantiza una infraestructura para sostenerlos", comentó a 14ymedio la economista, Karina Gálvez, del proyecto Convivencia. "Eso hace que la población se desanime y siga desconfiando de todo lo que no sea dinero físico".

