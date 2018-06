El pasaporte cubano seguirá siendo obligatorio para todos los cubanos que deseen entrar en la Isla

El requisito de entrada al país con pasaporte cubano, independientemente de la doble nacionalidad del titular, se mantendrá vigente después de la modificación constitucional que prepara la Asamblea Nacional, según dijo el embajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas.

Según el Nuevo Herald, las declaraciones de Cabañas se dieron este martes en el contexto de un evento sobre proyectos de colaboración medioambiental y conservación histórica entre Estados Unidos y Cuba.

“El principio por el que nos regimos es que todo cubano -y puede tener una segunda o tercera ciudadanía- cuando vuelve a Cuba, en la Isla, en nuestras fronteras es [considerado como un] cubano”, dijo el embajador.

La creación de una comisión para reformar y actualizar despertó ilusión entre la comunidad de cubanos en el extranjero (más de dos millones de personas). Para viajar a su país de nacimiento, los cubanos con doble nacionalidad tienen que tramitar el pasaporte cubano, lo que supone un desembolso de 450 dólares, además de una costosa prórroga cada dos años de 180 dólares.

Para viajar a su país de nacimiento, los cubanos con doble nacionalidad tienen que tramitar el pasaporte cubano

Aunque la Constitución no estipula que los cubanos no puedan entrar a su país con otro pasaporte, el artículo 32 prohíbe tener doble ciudadanía, so pena de perder la cubana. Sobre esa prohibición se ampara la ley que exige la tenencia de pasaporte cubano para ingresar a territorio nacional como muestra de que no se ha renunciado a la ciudadanía de la Isla.

Más de 130.000 cubanos se han acogido a la nacionalidad española y siguen residiendo en la Isla, a lo que se suma un amplio número de repatriados que mantienen la nacionalidad de los países donde vivían (fundamentalmente EE UU). Algunos activistas han acusado al Estado de enriquecerse con los trámites de los inmigrantes y mirar hacia otro lado cuando se viola este artículo constitucional.

El pasado sábado la Asamblea Nacional encargó por unanimidad a una comisión presidida por el expresidente y secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, el estudio de los cambios constitucionales. En la sesión los diputados dejaron claro que se mantendrá el carácter irrevocable del socialismo impuesto por Fidel Castro y el artículo 5 que sujeta al Estado a la guía del Partido Comunista.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.