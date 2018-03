El periodista Boris González es liberado tras pagar una multa de 30 CUP

Tras 24 horas detenido el periodista independiente Boris González fue liberado este viernes por la mañana de la Estación de Policía de la ciudad de Pinar del Río. El activista, arrestado este jueves por un supuesto delito de acoso al turista, fue multado y dice haber sido agredido durante su detención, según explicó a este diario minutos después de su liberación.

Al momento de su detención, el también portavoz de la campaña #Otro18, se dirigía al Tribunal Municipal de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, para cubrir un juicio contra dos hombres acusados por invadir la propiedad del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, según precisó a 14ymedio.

"Me piden el carné, me montan en la patrulla que tenían ahí preparada y me llevan. Las esposas me las apretaron tanto del lado derecho que todavía el dedo de esa mano lo tengo dormido", denuncia González, aunque en el camino hacia la Estación se las aflojaron.

La detención ocurrió minutos antes de las nueve de la mañana, hora en la que estaba previsto que comenzara el mencionado juicio.

González afirma que al momento de reclamar su derecho a expresarse libremente un "gorila de la Seguridad del Estado" le dio un manotazo "tan duro por el pecho"

"Al llegar a la unidad de Pinar del Río como referencia de entrada a la estación lo que me ponen es 'asedio al turismo'". Tras decirle a la funcionaria que consideraba esa clasificación como una falta de respeto fue multado con 30 CUP por una presunta infracción de falta de respeto a la autoridad.

González afirma que al momento de reclamar su derecho a expresarse libremente un "gorila de la Seguridad del Estado" le dio un manotazo "tan duro por el pecho" que lo hizo caer al piso de la silla donde estaba sentado.

Tras ese incidente fue llevado a la celda y horas más tarde llegó el interrogatorio. "Fue tonto, me preguntaron que cómo me siento, qué por qué había ido a Viñales". Explica que también le amenazaron a él y a su familia y que después del interrogatorio lo trasladaron a otra celda donde pasó toda la noche. A la mañana siguiente le tomaron una muestra de sangre para una supuesta prueba de VIH.

"Todo terminó a las diez de la mañana cuando me dan mis cosas y me llevan en una patrulla custodiado por un policía hasta la Avenida Martí". Una vez ahí le montaron en un camión rumbo a La Habana

En 2015 el periodista fue expulsado de su trabajo en la Escuela Internacional de Cine Televisión y Video de San Antonio de los Baños por su vinculación con grupos de activistas de la sociedad civil independiente

González, quien también se ha desempeñado como portavoz de la campaña #Otro18, que busca un cambio democrático en la Isla a través de los mecanismos electorales, colabora con varios medios independientes y es autor de la bitácora digital Probidad Cuba.

González colabora con varios medios independientes y es autor de la bitácora digital 'Probidad Cuba'

La vista oral que iba a reportar González este jueves trataba sobre las denuncias hechas por Ariel Ruiz Urquiola y su familia contra varios residentes en el lugar que presuntamente han invadido su propiedad y producido daños en este terreno ubicado en la Sierra del Infierno, perteneciente al Parque Nacional Viñales.

Oscar Casanella, colega de Urquiola, confirmó a este diario al finalizar el juicio que los acusados Yendry Álvarez y Yoel Álvarez (hermanos) fueron absueltos de los delitos de los que se les acusaba, entre ellos amenazas y coacción

Urquiola se instaló en Viñales para llevar a cabo una investigación de los orígenes de la vida en la zona, gestionada por las universidades de La Habana y Humboldt de Berlín. Sin embargo, debido a su activismo y a su cercan con opositores, la parte cubana rompió el vínculo con el proyecto.

Además el científico ha denunciado en repetidas ocasiones la crianza de cerdos silvestres en la zona donde está ubicada su finca, una situación que ha producido un negativo impacto ambiental en una zona con alto valor natural y turístico. Estas denuncias han sido dirigidas al Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior y las autoridades del Poder Popular de la zona.

La casa ubicada en la parcela es propiedad de Urquiola y el terreno lo gestiona en usufructo y ha instalado una granja agroecológica. En 2008 el Gobierno de Raúl Castro comenzó la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo para intentar reanimar el sector agropecuario.

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.