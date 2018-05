Cuatro proyectos cubanos fueron premiados con los ‘óscares’ de la cocina internacional

Cuba estuvo ampliamente representada entre los 205 países que concursaron en los Gourmand World Cookbook Awards de este año, considerados por los especialistas como los premios óscares de la cocina internacional. Cuatro proyectos de la Isla recibieron el sello Best in the World que se dio a conocer este 28 de mayo en Yantai, China.

En el certamen, fundado en 1995, son galardonados los mejores libros sobre cocina y vinos, sean impresos o digitales, además de los sitios web y los espacios televisivos que promueven las prácticas gastronómicas. Diez proyectos cubanos fueron nominados para competir por el galardón en esta edición.

El portal de crítica gastronómica Cubapaladar, gestionado desde la Isla por un pequeño equipo de amantes de la tradición culinaria resultó premiado en la categoría “Mejor del Mundo” y obtuvo un tercer lugar en la categoría “Sitio Web Culinario Privado”.

En la categoría de “Sitio Web de Turismo Nacional del Caribe” se alzó con el primer premio el sitio Cubatravel-gastronomía, mientras que el programa del chef Yeikel Santos, En la cocina de Yeikel, ganó en el apartado "Celebridades de Televisión fuera de Europa".

Santos ha invitado a su espacio audiovisual, donde se cocina, conversa y se dan consejos culinarios, a invitados como el cantante Jacob Forever y el popular dúo Gente de Zona.

El libro Su majestad el helado, del cubano Jorge Méndez, se ubicó en el segundo lugar en la categoría dedicada a ese postre en la que España se llevó el primer puesto con el volumen 30 helados imprescindibles, a la vez que el tercero fue a parar a manos de Estados Unidos con Hello, my name is Ice Cream.

“Hace unos años Cubapaladar apenas era una idea de un reducido grupo, principalmente de jóvenes, que soñamos y nos aventuramos a desarrollar una metodología de evaluación única, transparente, sin ningún compromiso comercial ni financiero"

En un comunicado, firmado por el director de la web Cubapaladar, Rodrigo Huaimachi, a propósito del premio, el fundador del sitio expresa estar orgulloso de ser parte de este triunfo de la Isla en el universo gastronómico internacional. “Creemos que cuando Cuba gana, todos y todas ganamos”, afirmó.

El directivo recuerda que “hace unos años Cubapaladar apenas era una idea de un reducido grupo, principalmente de jóvenes, que soñamos y nos aventuramos a desarrollar una metodología de evaluación única, transparente, sin ningún compromiso comercial ni financiero; y a escribir reseñas sobre distintas opciones gastronómicas en Cuba”.

La plataforma digital comenzó en febrero de 2015 y en sus páginas colaboran representantes de la academia de alimentos en Cuba, escritores, críticos y periodistas, chefs y empleados gastronómicos, además de diseñadores y los propios usuarios.

Después de que en 2010 el Gobierno impulsó el crecimiento del sector privado, surgieron en todo el país una gran variedad de restaurantes y cafeterías de la mano de emprendedores locales. Junto a ellos salieron a las luz sitios de referencia como la popular aplicación Alamesa, pionera en crear un directorio de las paladares existentes en cada una de las provincias del país.

Cubapaladar cuenta también con un inventario gastronómico nacional que registra unos 1.800 establecimientos. Durante tres años ha difundido más de un centenar de boletines y regularmente difunden los datos de los “100 primeros lugares del Ranking de Restaurantes” organizados según la puntuación que dejan los internautas que llegan al sitio.

