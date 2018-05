La tormenta Alberto causa cuatro muertos en Cuba

Sin haberse recuperado del todo del devastador huracán Irma, Cuba enfrenta un nuevo desastre causado por la tormenta subtropical Alberto, cuyas lluvias han anegado la zona central de la Isla provocando cuatro muertos y daños aún no calculados en las infraestructuras, la vivienda y los cultivos.

Las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara se han llevado la peor parte de las inundaciones causadas por la tormenta durante tres días de cuantiosas lluvias que han provocado cortes de comunicaciones y la evacuación de miles de personas.

El panorama es desolador en el centro y occidente de Cuba. Con más de 24.000 evacuados a consecuencia de las fuertes lluvias de la tormenta, las aguas cubren extensos terrenos en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, mientras que el occidente de la Isla seguía bajo fuertes aguaceros la madrugada de este miércoles.

Las lluvias asociadas a esta tormenta, que se adelantó al inicio del calendario de ciclones en el Atlántico Norte, han llenado la mayoría de las presas de la zona central que en estos momentos se encuentran aliviando. Estos vertimientos afectan a los asentamientos más cercanos que se han visto anegados por el agua de los embalses y la crecida de los ríos.

En el país, que ha vivido una larga y profunda sequía en los últimos años, ahora mismo 141 presas están por encima del 90% de llenado y todas las ubicadas en la región central están aliviando.

En el poblado cienfuegueros de Abreus "casi no queda nadie que no esté evacuado", asegura María Antonieta, una jubilada de 69 años que prefirió quedarse en la vivienda de unos vecinos que tienen una casa en altos. "No quise moverme del pueblo pero hemos pasado días difíciles porque el agua ha subido mucho y en mi casa hemos perdido casi todo".

La mujer está en comunicación con sus hijos, residentes en la ciudad de Cienfuegos, a través de un teléfono móvil que evita "usar mucho para no gastar la batería" en un contexto de cortes eléctricos. "Ellos son los que me han mantenido al tanto de por dónde va la tormenta, porque aquí no ha habido mucha información".

Se calcula que unas 58.000 personas están sin servicio eléctrico, especialmente en lugares que han quedado incomunicados por la crecida de las aguas, según declaraciones del ministro de Energía y Minas, Alfredo López Valdés.

En un gesto inusual, la Defensa Civil de la Isla no decretó ninguna de las fases que tradicionalmente se activan para alertar a la población sobre el peligro asociado a un meteoro y para impedir pérdidas de vidas humanas.

"No ha habido una información oficial clara de qué se puede hacer y qué no, por lo que hasta un determinado momento la gente estuvo saliendo para su trabajos y mandando a los niños a la escuela", lamenta Prudencio de 71 años y residente en Aguada de Pasajeros. "Solo cuando el agua nos daba por las rodillasnos vinieron a evacuar".

Cerca de donde vive Prudencio, en la zona conocida como Real Campiña, el promedio de precipitaciones superó los 450 milímetros en 24 horas. "Allí la gente salió con lo que pudo sobre los hombros, los más viejos dicen que nunca habían visto algo así", cuenta el cienfueguero, que tiene un hermano y una cuñada en esa área.

En Ciego de Ávila, junto a las inundaciones que han dañado especialmente a los asentamientos de Majagua, Florencia, Chambas y Morón ha habido varios tornados, que dañaron seriamente las viviendas a su paso.

En La Habana las emisoras locales advierten a los residentes que eviten salir a las calles, pero las autoridades no han decretado la suspensión de las clases en los centros docentes ni han realizado la limpieza de alcantarillas que precede a la llegada de un huracán.

"Desde el lunes no mando a mis hijos a la escuela porque en este barrio hay muchas casas en mal estado y varios balcones a punto de caerse", explica Yenia, residente en el municipio Centro Habana. "La mayoría de los padres han hecho lo mismo pero nadie los ha anunciado".

La mujer sostiene que "no han querido crear alarma en la población porque después del accidente del avión (de Cubana de Aviación) la gente está muy nerviosa y el Gobierno no quiere dar más malas noticias", opina.

Los medios oficiales han repetido en sus titulares palabras como "optimismo", "fortaleza" y "mejoría" pero han sido más cautelosos a la hora de describir la gravedad de los daños. Al derrame en la bahía de Cienfuegos de más de 12.000 metros cúbicos de aguas mezcladas con petróleo se la dedicado un discreto espacio en los noticieros.

En la zona tabacalera de Pinar del Río los vegueros temen que termine perdiéndose parte del tabaco que queda en los campos y otro que está ubicado en las casa de secado. "Pasamos de la ilusión de tener la mejor cosecha en muchos años a la pesadilla de los campos encharcados y los cujes en peligro", cuenta Ibrahim, un productor de San Juan y Martínez.

"El daño es considerable y todavía es imposible evaluarlo porque con esta humedad uno de los peligros es la aparición de hongo en las hojas ya recolectadas", explica el campesino. "Solo cuando podamos revisar el tabaco que está recogido y que se ha humedecido en estos días, podremos saber a cuánto se elevan las pérdidas".

En Villa Clara han sido desplazadas a lugares seguros entre albergues, centros de evacuación y casas de allegados más de 24.000 personas; ; en Sancti Spíritus son 15.000 y en Matanzas, unas 6.000, según medios estatales.

La crecida de los ríos y el rebalse de las presas dejó hasta a 78 comunidades aIsladas por inundaciones, rotura de viales e incluso provocó el colapso de parte de un puente sobre el río Zaza, en Sancti Spíritus.

Aunque todavía no se conocen las cifras definitivas, por el momento se ha informado de daños en 544 viviendas de las zonas afectadas, de las que 84 se encuentran en estado de derrumbe total.

Casi 44.000 viviendas se encuentran sin electricidad y se han registrado interrupciones en la telefonía fija.

El agua ha afectado a unas 7.000 hectáreas de cultivos en las provincias centrales, donde se concentra buena parte de la producción hortofrutícola de la Isla; las plantaciones de maíz, yuca, frijol, arroz y boniato se encuentran entre las más dañadas.

Además, las inéditas precipitaciones asociadas a la tormenta ocurrieron con buena parte de las presas del país casi al límite de su capacidad debido a las lluvias de todo el mes de mayo, lo que ha obligado a desembalsar agua para evitar males mayores.

De los 242 embalses del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) hay 110 "aliviando" y el promedio de llenado es del 87,4%, aunque los de las zonas central y occidental están muy por encima de ese porcentaje.

Tras casi 48 horas con las comunicaciones suspendidas con el resto del país, el tránsito por la Autopista Nacional a su paso por las provincias centrales quedó restablecido "al bajar el nivel de las aguas y tras una exhaustiva revisión técnica", informó el jefe de Tránsito de Villa Clara, Heriberto López, citado por el diario estatal Granma.

