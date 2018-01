Señora Mogherini, aquí seguimos sin libertad

¿Un barco al que se le reemplazan todas las piezas sigue siendo el mismo navío? La pregunta se conoce como la paradoja de Teseo e ilustra el dilema de la Unión Europea con Cuba: ¿una dictadura que moderó su lenguaje diplomático, intentó hacer las paces con su enemigo y perdió a su líder personalista, sigue siendo una dictadura?

Los promotores del acercamiento entre el bloque comunitario y la Plaza de la Revolución intuyen que las tablas agregadas a la nave del castrismo han terminado por cambiar su naturaleza. Esa confianza en la renovación que experimenta cualquier proceso político con el paso del tiempo, la llegada de nuevos actores y la adaptación al contexto internacional, traen a Federica Mogherini este miércoles a la Isla.

Sin embargo, la precipitación en estrechar relaciones y la intención de ceder primero para exigir después le pueden jugar una mala pasada al rostro más visible de la diplomacia europea

La Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE) comienza una visita oficial de dos días para impulsar la relación bilateral tras la firma del primer acuerdo entre el bloque y Cuba. Sin embargo, la precipitación en estrechar relaciones y la intención de ceder primero para exigir después le pueden jugar una mala pasada al rostro más visible de la diplomacia europea.

Más allá del texto del acuerdo entre Bruselas y La Habana que entró en vigor el 1 de noviembre pasado, en el espíritu del acercamiento está el criterio de que solo cerca del Gobierno de Raúl Castro, con vínculos diplomáticos sólidos y un canal de comunicación fluido, la UE podrá influir en el derrotero de la vida de los once millones de personas que habitan esta nación.

Con la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación los 28 de la UE quieren retomar los programas de intercambio y la influencia que perdieron en Cuba con la aplicación a partir de 1996 de la "posición común", que condicionaba las relaciones a una mejora en la situación de los derechos humanos en la Isla.

Sin embargo, el acercamiento también puede ser leído como un gesto de legitimación, un acto de apoyo y de solidaridad cómplice con el oficialismo cubano. Al menos así lo ha difundido dentro de las fronteras nacionales la propaganda gubernamental, que no ha perdido ocasión para reiterar que discrepa de los condicionamientos en cuanto a derechos humanos y que no aceptará "injerencias de ningún tipo".

Desde entonces y hasta ahora, la "embarcación" nacional ha vivido varias transformaciones. Entre ellas el traspaso de poder entre El Comandante y su sucesor por vía sanguínea: El General. Con éste último al mando se impulsó al trabajo por cuenta propia, un eufemismo oficial con el que designar al sector privado, pero solo a la pequeña escala de un timbiriche de pizzas, un puesto de remiendo de zapatos y, en los casos más sofisticados, un restaurante.

La balsa cubana ha sido objeto también de algunos remiendos en cuanto a política migratoria, en especial cuando en enero de 2013 se eliminó el oprobioso permiso de salida del país

La balsa cubana ha sido objeto también de algunos remiendos en cuanto a política migratoria, en especial cuando en enero de 2013 se eliminó el oprobioso permiso de salida del país, una flexibilización que no ha terminado con las restricciones de viajes selectivas contra activistas ni ha devuelto aún los plenos derechos a los exiliados.

Hoy los cubanos pueden contratar una línea de telefonía móvil, hospedarse en los hoteles, fundar cooperativas, conectarse a internet desde las zonas wifi instaladas a lo largo del país y solicitar un trozo de tierra en usufructo.

La muerte del Gran Timonel ha puesto fin a las delirantes decisiones de un hombre enfermo de poder que era un obstáculo en el camino de la normalización de las relaciones con la UE.

No obstante, como el barco de Teseo, no solo las tablas y los accesorios de navegación conforman la "personalidad" de una embarcación. La mayor parte de las veces el nombre pintado en un costado, la bandera que ondea en el mástil, el destino trazado por el capitán y la actuación de sus marineros lo definen mejor que una quilla, unas velas nuevas o un ancla reluciente.

En este país al que arriba hoy Federica Mogherini sigue rigiendo una dictadura. La prueba de ello es la ausencia de pluralismo político

En este país al que arriba hoy Federica Mogherini sigue rigiendo una dictadura. La prueba de ello son la ausencia de pluralismo político, la penalización de la opinión, los arrestos arbitrarios contra opositores, las condenas de cárcel con un visible sesgo político, el monopolio partidista sobre la prensa, la impunidad con la que trabaja la Seguridad del Estado y la permanente vigilancia sobre cada aspecto de la realidad.

Todas estas herramientas de control se hacen más visibles cuando se ejercen contra activistas, recorren cada detalle de la sociedad y tocan a todos sus individuos. El miedo, la máscara de la simulación, el oportunismo y la autocensura son algunos de los tantos efectos que provoca esa permanente supervisión orwelliana sobre la vida de cada cubano.

Este miércoles, el oficialismo desplegará sus artes para que Mogherini no pueda comprobar cuánto de la vieja estructura totalitaria del castrismo sigue en pie. Harán todo lo posible para que no se asome por la borda, no mire al horizonte, no descubra que debajo de la nueva pintura y de los ajustes cosméticos, la brújula que rige este país no apunta todavía hacia la libertad.

____________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.