Venezuela a partir del 21 de mayo

El 20 de mayo hay convocadas elecciones presidenciales en Venezuela. En sí mismas éstas parecen no tener mucho misterio y, salvo sorpresa sonada, Nicolás Maduro será su claro ganador. De momento esto parece no tener discusión alguna, aunque los puntos debatibles son otros: ¿Cuántos votos obtendrá Maduro?, ¿llegará a los ansiados 10 millones?, ¿será exitoso el llamado de la oposición democrática a la abstención?, ¿podrá Javier Bertucci, el ex pastor evangélico en franca progresión en los últimos días, desplazar del segundo lugar a Henry Falcón?

Siendo de interés el resultado electoral, su importancia real es relativa, especialmente para el sufrido pueblo venezolano. Eso sí, hay que integrar en la ecuación a los cientos de miles que en las últimas semanas han abandonado el país y ya podrían superar los cuatro millones. Por eso, lo importante es intentar dilucidar lo qué vendrá a partir del día después de los comicios y cómo impactará todo esto en la Venezuela que despierte el 21 de mayo. Y aquí las noticias no son demasiado alentadoras, ya que nada hace presagiar cambios de fondo en la deriva gubernamental.

Para comenzar, la hiperinflación sigue ahí, más viva que nunca, con abundantes víctimas propiciatorias y efectos colaterales cada vez más devastadores. Pese al carnet de la patria y a las bolsas de alimentos del CLAP, los sectores más vulnerables son los que más sufren. Con el paso de los días la onda expansiva de la hiperinflación seguirá creciendo y aumentará la cuantía de unas pérdidas multidimensionales. Los precios disparados ya arrastran al dólar en su caída, con lo que esto implica en un país cuya subsistencia depende básicamente de las importaciones.

Los precios disparados ya arrastran al dólar en su caída, con lo que esto implica en un país cuya subsistencia depende básicamente de las importaciones

En lo político, parece primar la tentación de reforzar las tendencias autoritarias del gobierno. Según denunció el presidente colombiano Juan Manuel Santos, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente tendría a punto una constitución mucho más estatista, intervencionista y socializante que la actualmente en vigor e impuesta en su día por Hugo Chávez. Ésta podría cambiar incluso las normas electorales, eliminando el voto popular directo en elecciones claves.

Cualquiera que sea el desenlace, una parte importante de la comunidad internacional, liderada por los países latinoamericanos del Grupo de Lima más Canadá, junto a la Unión Europea y Estados Unidos, desconocerá el resultado de unas elecciones sin garantías para la oposición y totalmente condicionadas. Esta medida, temida por el chavismo, restará legitimidad al nuevo gobierno.

Aquí vuelve a cobrar sentido la cuestión de lo que ocurrirá tras el 21 de mayo. El margen de maniobra de Maduro y los suyos para sentarse a negociar es mínimo, dadas las opciones de que los principales líderes chavistas acaben en la cárcel, si salen del gobierno.

De continuarse por los mismos derroteros, junto al no reconocimiento de los resultados, sería factible un aumento de las sanciones, especialmente de aquellas que afectan la libertad de movimiento y los dineros de la cúpula bolivariana. En este contexto, el pueblo venezolano es el único que tiene la llave para salir del atolladero.

__________________________________________________________________________

Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en El Heraldo de México. Lo reproducimos con la autorización del autor.

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo.