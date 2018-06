A la espera de los frutos

Los Alazanes de Granma eran el equipo favorito de la zona oriental en la quinta edición de la serie Sub 23, pero en los últimos dos juegos y en casa ajena los derrotaron los Leñadores tuneros, quienes ahora esperan por su rival occidental, a definirse entre los Piratas de la Isla y los Elefantes de Cienfuegos.

La Serie ha estado bastante deslucida, no solo porque la lluvia provocó que solo seis equipos pudiesen completar los 40 partidos programados, sino también porque el control de los lanzadores y el balance entre ponches y boletos resultaron los peores de las cinco versiones anteriores de este torneo.

Sin embargo, lo más alarmante fue el estrepitoso derrumbe del Villa Clara dirigido por Ariel Pestano: tras ganar el podio en tres temporadas, incluyendo el pasado subtítulo. El equipo cayó en esta ocasión al puesto 15, solo por delante del desastroso Guantánamo.

Con un efectivo pitcheo, los Piratas se impusieron a Cocodrilos y Vegueros para batirse ante Cienfuegos por el boleto occidental. Los Elefantes, favoritos, los esperan en su cuartel para aplastarlos, pero puede haber sorpresas. Ya hubo una, cuando, por problemas de hospedaje para los visitantes, el tope no pudo empezar este domingo, según lo previsto.

Al fin, con triunfo de Orientales sobre Occidentales, terminó la Serie Especial, de pobre memoria, sobre todo para el pitcheo. La dirección deportiva insiste, no obstante, en repetir que fue positiva la especialización lograda, pues cada lanzador cumplió el rol que se le asignó. Así que podrán evitarse improvisaciones en Barranquilla, buscando revalidar el título de Veracruz 2014.

Ha comenzado a entrenar la preselección de 50 jugadores de los equipos que asistirán a la 29 Semana Beisbolera de Haarlem, Holanda, del 13 al 22 de julio y a los juegos regionales en Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto. Un conjunto que cuenta con ausencias inesperadas como la de Jefferson Delgado y, sobre todo, la de José Ángel García, el mayor salvador de la pelota cubana.

Destacan, entre los atletas en lista, un Frederich Cepeda que se afila con el tiempo, junto a Yosvany Alarcón, Frank Camilo Morejón, Guillermo Avilés, Yordanis Samón, Carlos Benítez, Alexander Ayala, Yordan Manduley, Roel Santos, Jorge Jhonson, con lanzadores como Freddy A. Álvarez, Alain Sánchez, Roy Hernández, Lázaro Blanco, Vladimir Baños, Ulfrido García, Erlis Casanova y Raidel Martínez.

La oscura historia de Donal Duarte, mientras tanto, no se aclara. “No me gustaría nunca jugar contra mi provincia, pero si algún día tengo que hacerlo, lo voy a hacer”, ha dicho el estelar tercera base y ex capitán veguero, porque “mientras (Pedro Luis) Lazo esté ahí, no voy a volver con Pinar del Río y tendré que irme para otra provincia”.

Hay aficionados que han perdido admiración por el “rascacielos pinareño” por esta sucia historia contra el Lobo, sancionado absurdamente e inhabilitado incluso para la temporada 2019-2020, sin respuesta legal ni un mínimo apoyo oficial. Los ejemplares amigos ya no volverán a serlo, según asegura el dolido Duarte. “No me voy a retirar porque Lazo quiera. Me voy a retirar cuando yo entienda”, dijo.

Los comentaristas deportivos casi no rozan este asunto y prefieren contar cada jonrón de Alfredo Despaigne y cada ponche de Iván Moinelo en la liga japonesa. Sin embargo, no hacen justicia a la extraordinaria actuación que están teniendo en el mejor béisbol del mundo peloteros cubanos como Jorge Soler, Yoan Moncada, Guillermo Heredia, Leonys Martín, Yoenis Céspedes, Aroldis Champman, Yuli Gurriel, “Pito” Abreu, Yasmani Grandal, J. D. Martínez o Yonder Alonso, por mencionar solo algunos nombres.

