La Habana/Este viernes comienzo el Cafecito Informativo con una mirada a la Feria Internacional de La Habana y a la distancia que separa los grandes anuncios de los resultados concretos. ¿Cuánto hay de titulares y cuánto de realidades en las promesas de inversión y recuperación económica que acompañan esta cita comercial? También abordo el naufragio de un buque panameño frente a las costas cubanas.

Me detengo, además, en el interés de Rusia por ensamblar automóviles eléctricos en Cuba, un proyecto que plantea no pocas interrogantes en un país sumido en una profunda crisis energética. Y cierro con una propuesta cultural que nos lleva hasta la Quinta de los Molinos, donde el techno berlinés pondrá una nota diferente al paisaje sonoro de la capital cubana.

Estas son las noticias del viernes 27 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.