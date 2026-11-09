Cafecito informativo del lunes 9 de noviembre de 2026

La Habana/Robar al Estado se ha convertido en una forma de sobrevivir en Cuba. Este lunes analizo cómo la crisis económica y la escasez alimentan una práctica que plantea preguntas incómodas sobre la legalidad, la necesidad y la supervivencia. Una práctica que, además, ha aterrizado también en el sector privado como se ejemplifica en una panadería de la provincia Granma.

También abordo la persecución del altruismo individual por parte de un régimen que pretende monopolizar hasta la solidaridad. En los deportes, la fuga de cuatro judocas cubanos frustra la participación de la Isla en el Open Panamericano de Montreal. Y cierro con una noticia cultural: la presentación en Madrid de Estrés, la película de la cineasta cubana Marilyn Solaya.

Estas son las noticias del lunes 9 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.