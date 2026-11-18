La Habana/La salud de Daniel Ortega vuelve a poner sobre la mesa una vieja práctica de los regímenes autoritarios: convertir el estado físico de sus gobernantes en un secreto de Estado. Este miércoles reflexiono sobre el hermetismo que rodea al mandatario nicaragüense y sobre una tradición que los cubanos conocemos demasiado bien, desde los años de Fidel Castro hasta la opacidad que sigue caracterizando al poder en la Isla. Cuando un gobernante concentra tanto poder, su salud deja de ser un asunto exclusivamente privado y se convierte en una cuestión de interés público.

También abordo una de las paradojas más recientes de Cuba: mientras los apagones paralizan barrios enteros y numerosas oficinas carecen de recursos elementales, el régimen anuncia un ambicioso plan para introducir la inteligencia artificial en la Administración Pública hasta 2030. Y vuelvo sobre el pódcast de Miguel Díaz-Canel, cuya recepción ha estado marcada por el escepticismo y la ironía. Lo más revelador es que hasta un estudio del oficialista reconoce que solo una cuarta parte de las reacciones al programa fueron positivas.

Cierro con un homenaje a Carlos Alberto Montaner y su legado intelectual, una oportunidad para recordar la obra de un escritor, periodista y ensayista cubano que dedicó buena parte de su vida a reflexionar sobre la libertad, la democracia y el destino de Cuba.

Estas son las noticias del miércoles 18 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.