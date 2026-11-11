Cafecito informativo del miércoles 11 de noviembre de 2026

La Habana/La red de delatores que durante décadas ha servido al régimen cubano para vigilar y controlar a la población muestra señales de desgaste. Este miércoles analizo cómo la crisis, la desconfianza y el deterioro de las estructuras de vigilancia afectan a uno de los mecanismos tradicionales del poder en Cuba.

También abordo las dificultades para cocinar con gas licuado, un combustible que se vuelve cada vez más inaccesible para quienes no tienen dólares. En los deportes, noviembre sigue sumando atletas cubanos fugados, otro reflejo de la crisis que atraviesa el deporte nacional.

Cierro con una noticia cultural: el reconocimiento en Madrid al universo fantástico de la escritora cubana Daína Chaviano, cuya obra continúa conquistando lectores y recibiendo distinciones internacionales.

Estas son las noticias del miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.