Cafecito informativo del miércoles 28 de octubre de 2026

La Habana/El Cafecito informativo de este miércoles 28 de octubre de 2026 aborda el creciente matonismo de la diplomacia cubana, que ha trasladado a los salones de Naciones Unidas los métodos de intimidación utilizados durante décadas contra los opositores dentro de la Isla. El canciller Bruno Rodríguez y varios funcionarios de su delegación protagonizaron un acto de repudio durante la intervención del embajador estadounidense Mike Waltz, en vísperas de una nueva votación sobre el embargo a Cuba.

La situación de los presos políticos ocupa también un espacio destacado. Félix Navarro, de 73 años, lleva 66 días en aislamiento en la prisión de Agüica, en Matanzas. La organización Cubalex denuncia el deterioro de su salud, la falta de atención médica adecuada y el uso del aislamiento como una forma de castigo encubierto.

Una advertencia sobre el duro invierno que se avecina en un país vulnerable también forma parte de los temas tocados hoy.

La recomendación cultural está dedicada a la escritora Uva de Aragón, que presenta una nueva edición de Morir de exilio. Lejos de Cuba. El volumen reúne cerca de 90 semblanzas y artículos sobre cubanos fallecidos lejos de su país y constituye un recorrido por la memoria, el desarraigo y las huellas humanas del exilio.