Cafecito informativo del viernes 13 de noviembre de 2026

La Habana/Una ola de despidos recorre el sector estatal cubano, en medio de una crisis económica que sigue golpeando a los trabajadores y sus familias. Este viernes analizo las consecuencias de estos recortes y la incertidumbre que generan en un país donde encontrar empleo no garantiza escapar de la pobreza.

También abordo el aumento de la represión contra los familiares de presos políticos, que sufren presiones y hostigamiento por denunciar la situación de sus seres queridos. Mientras tanto, cuatro funcionarios han sido cesados esta semana, una sucesión de movimientos en las estructuras del poder que plantea interrogantes sobre lo que está ocurriendo dentro del Gobierno.

Y cierro con una noticia cultural: el artista cubano Hamlet Lavastida presenta Mea Culpa, una exposición que recupera las confesiones forzadas de figuras vinculadas a la historia revolucionaria y reflexiona sobre el uso de la autoinculpación como instrumento de represión política.

Estas son las noticias del viernes 13 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.