Cafecito informativo del viernes 6 de noviembre de 2026

La Habana/Hoy comienzo con un agradecimiento muy especial. Mi gratitud infinita a todas las personas que exigieron mi liberación ayer jueves, tras sufrir un arresto arbitrario. Gracias por su preocupación y su solidaridad. En momentos difíciles, cada palabra de aliento cuenta y nos recuerda que, frente al miedo y la intimidación, hay una fuerza que no se puede silenciar: la de quienes se niegan a mirar hacia otro lado.

En el Cafecito de este viernes hablo de las condenas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad impuestas a cuatro masones cubanos y del papel de una Policía cada vez más plegada a los intereses de la Seguridad del Estado. También analizo las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el hermano del ex jefe del conglomerado militar Gaesa, una estructura clave en el control de la economía cubana.

Cierro con la literatura y el pensamiento crítico. Los escritores Antonio José Ponte y Néstor Díaz de Villegas exploran, desde sus respectivas obras, los mecanismos del poder y la represión en Cuba. Cinco temas que hablan de solidaridad, castigo, control y resistencia. ¡Acompáñenme con su café!