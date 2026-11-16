Cafecito informativo del lunes 16 de noviembre de 2026

La Habana/La orden de tener un pódcast parece haber sido dada en Cuba. Después de que Miguel Díaz-Canel estrenara el suyo, donde supuestamente interactúa con los ciudadanos mediante llamadas cuidadosamente filtradas, los funcionarios provinciales se apresuran a imitarlo. Este lunes analizo la nueva moda propagandística del régimen, que pretende convertir el formato radial en otra tribuna oficial.

También abordo la difícil situación de las familias de La Habana Vieja, donde la falta de gas y los constantes apagones dejan las cocinas sin funcionar y complican todavía más la preparación de los alimentos. Mientras tanto, el humorista Eddy Ceballos cumple cinco meses en prisión, un recordatorio de los límites que el poder impone a la libertad de expresión y a la sátira.

Cierro con una noticia cultural: Gema y Pavel regresan a los escenarios en Miami con Concierto Íntimo, una propuesta musical que invita al reencuentro con sus canciones.

Estas son las noticias del lunes 16 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar la semana con las claves de la actualidad cubana.