La Habana/Cuba tiene la tercera tasa de suicidios más alta de América Latina, una realidad alarmante que pone sobre la mesa el deterioro de la salud mental y las dificultades que enfrentan los cubanos para acceder a atención especializada. Este martes analizo las dimensiones de este problema y el silencio que suele rodear a quienes deciden quitarse la vida.

También abordo una situación que parece sacada de una comedia, pero ocurre en una institución judicial: las chinches se han adueñado del Tribunal Provincial de Sancti Spíritus. Mientras tanto, en Cienfuegos, un nuevo incendio en el hospital provincial, el segundo en apenas siete meses, vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad y las condiciones de las instalaciones sanitarias.

Cierro con una noticia cultural: 'El Gallinero Fest' reúne a varios humoristas en La Habana Vieja, una oportunidad para reír en medio de tantas dificultades y recordar que el humor sigue siendo una de las herramientas más eficaces de los cubanos para enfrentar el absurdo cotidiano.

Estas son las noticias del martes 17 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.