Amelia Calzadilla: Entre la improvisación, la arrogancia y el despropósito político

Pretender encabezar sin haber transitado esos procesos no solo revela apresuramiento: proyecta una forma de arrogancia política que, lejos de ordenar, introduce ruido, dispersión y, en el peor de los casos, caos

Houston/En los momentos decisivos de la historia de una nación, la voluntad de actuar por sí sola resulta insuficiente. Se impone algo más exigente: claridad estratégica, sentido histórico y responsabilidad política. Cuba atraviesa precisamente uno de esos tramos críticos donde cada gesto opositor, dentro y fuera de la isla, debe evaluarse no por su impacto inmediato o mediático, sino por su contribución real a una transición seria, articulada y viable.

En ese contexto emerge la figura de Amelia Calzadilla, quien ha optado por impulsar un proyecto político propio al margen de plataformas ya existentes dentro del exilio cubano. Esta decisión no solo abre un debate legítimo, sino que obliga a formular una pregunta de fondo: ¿estamos ante una iniciativa constructiva o frente a un ejercicio de protagonismo político carente de solidez?

Lo primero que se impone es señalar, sin ambigüedades, las limitaciones evidentes de dicho proyecto. No existe un programa político estructurado, ni un diseño institucional mínimamente definido para una eventual transición, ni una estrategia concreta que articule fuerzas dentro y fuera de Cuba. En términos rigurosos, no hay una hoja de ruta; hay apenas una formulación discursiva sin anclaje operativo. Esto no es un detalle menor: es una falla de origen.

No se trata de negar el derecho incuestionable a crear nuevas propuestas, sino de cuestionar la oportunidad, la coherencia y el sentido estratégico de hacerlo ignorando procesos previos

A ello se suma un elemento aún más delicado: el despropósito político que implica lanzar una iniciativa paralela en un momento donde ya existen esfuerzos reales de articulación dentro del exilio. No se trata de negar el derecho incuestionable a crear nuevas propuestas, sino de cuestionar la oportunidad, la coherencia y el sentido estratégico de hacerlo ignorando procesos previos que han requerido años de maduración, sacrificios personales y acumulación de experiencia política.

En efecto, diversas organizaciones del exilio han avanzado, no sin dificultades, hacia compromisos comunes que reflejan aprendizaje histórico, diálogo y voluntad de consenso. Ese esfuerzo colectivo, imperfecto pero real, constituye hoy uno de los pocos activos políticos serios con que cuenta la oposición. Desconocerlo o actuar al margen de él no fortalece el escenario: lo fragmenta.

Desde esta perspectiva, la aparición de un proyecto independiente que no define con claridad su relación con ese consenso previo plantea una interrogante inevitable: ¿se busca enriquecer el debate o se está, en los hechos, debilitando lo ya alcanzado? La ambigüedad en este punto no es neutra; tiene consecuencias políticas.

Hay, además, un problema de proporción que no puede soslayarse. La irrupción reciente de una figura sin trayectoria consolidada en estructuras complejas de dirección política que pretende situarse en la vanguardia del liderazgo opositor en el exilio genera dudas legítimas. No es un juicio personal, sino una observación sobre la naturaleza misma del liderazgo en contextos históricos críticos.

La política, cuando es seria, no se construye sobre impulsos ni visibilidad momentánea. Exige formación, experiencia acumulada, capacidad de negociación, comprensión de correlaciones de fuerzas y, sobre todo, respeto por los procesos que otorgan legitimidad. Pretender encabezar sin haber transitado esos procesos no solo revela apresuramiento: proyecta una forma de arrogancia política que, lejos de ordenar, introduce ruido, dispersión y, en el peor de los casos, caos.

Los procesos de cambio fracasan cuando la dispersión sustituye a la estrategia y cuando la ambición individual se impone sobre la construcción colectiva

Y este punto resulta crucial: cuando iniciativas carentes de estructura y sustancia emergen con pretensiones de centralidad, no solo fallan en sí mismas, sino que erosionan el esfuerzo de quienes, durante años, han sostenido la lucha con costos personales reales. En ese sentido, la improvisación elevada a proyecto político puede percibirse, con razón, como un agravio indirecto a esas trayectorias de sacrificio y compromiso.

Señalar estas fallas no constituye un ataque, sino un acto de responsabilidad intelectual y política. Cuba no necesita una proliferación de iniciativas inconexas ni liderazgos improvisados; necesita coherencia, acumulación de fuerzas y un proyecto nacional capaz de integrar, orientar y conducir.

La historia es clara en este punto: los procesos de cambio fracasan cuando la dispersión sustituye a la estrategia y cuando la ambición individual se impone sobre la construcción colectiva. En el caso cubano, ese riesgo no es teórico: es inmediato.

La cuestión de fondo, por tanto, no es si deben surgir nuevas voces, lo cual es natural y, en cierta medida, necesario, sino si esas voces están dispuestas a insertarse con humildad y responsabilidad en un esfuerzo mayor, o si optarán por caminos paralelos que, aun revestidos de buenas intenciones, terminan debilitando la causa que dicen representar.

Porque en política, especialmente en contextos de crisis nacional, la falta de solidez no es inocua: es, muchas veces, el preludio del fracaso.