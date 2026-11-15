El camino de Washington

Miami/Los comunistas chinos bajo el liderazgo omnímodo de Mao Zedong implementaron una estrategia a finales de los años 30 del pasado siglo que llamaron el “Camino de Yenán”. El objetivo era penetrar y reclutar a todos los sectores sociales descontentos, incluyendo, la burguesía rural y urbana, intelectuales, profesionales, comerciantes y campesinos, una política de frente amplio en la que supuestamente todos dispondrían de un espacio para proponer y construir. El verdadero objetivo era la imposición de un sistema doctrinal al que nosotros también seríamos sometidos.

La primera gestión exitosa de Mao fue ajustar los fundamentos marxistas a las condiciones de su país, lo que significa aplicar a su conveniencia los preceptos de la ideología con la intención de acercar a su tolda a los mismos enemigos de sus propuestas, insatisfechos, con quienes representan su ideal de gobierno. Nada nuevo bajo el sol, la vieja ley del péndulo que nos empuja a lo que no queremos por estar hartos de lo que nos disgusta, una pérdida de objetivo que podría conducir a un punto de inflexión.

La extrema izquierda estadounidense se ha reinventado con mucho éxito. Su representación más emblemática, el Partido Comunista, fue un fiel reproductor de las consignas de su matriz, el partido comunista soviético, condición que lo alejó del éxito político, aunque plantó simientes con las mismas nefastas concepciones.

La izquierda política, instrumental o ideológica, en cualquier variante, tiene una poderosa inclinación a la solidaridad entre sus iguales sin importar fronteras

Por otra parte, la izquierda política, instrumental o ideológica, en cualquier variante, tiene una poderosa inclinación a la solidaridad entre sus iguales sin importar fronteras. En consecuencia, es de esperar que quienes comparten sus propósitos estén prestos a la asistencia necesaria para la toma del poder y su conservación.

Recordemos que a principios del pasado siglo existió un Partido Socialista de América, cuya vertiente más radical fue invitada por Vladímir Lenin para que se incorporara a la Tercera Internacional Comunista.

Es de incauto creer que quienes en el presente se identifican como socialistas lo sean verdaderamente. Los autodenominados Socialistas Democráticos de América parecen estar más próximos a la defensa de la anarquía y el caos cuando demandan concesiones sociales extremadamente radicales que superan las que esgrimían sus supuestos predecesores de los siglos XIX y XX.

Nadie lo puede negar. Es de gran nobleza demandar educación y atención médica gratuitas; que el Estado asuma la responsabilidad de procurar viviendas a los ciudadanos; que servicios básicos como la electricidad, agua y comunicaciones sean provistos por ese gran hermano; derechos laborales bien remunerados; reducción de la semana laboral sin afectación del salario; redistribución de las riquezas, o sea, más impuestos a quienes producen, y democratizar la economía.

Reclamos desvinculados de la realidad que son parte de la utopía marxista a la que debemos sumar exigencias más actuales, como la transición energética para sustituir los combustibles fósiles por energía renovable; la lucha contra el cambio climático; el fin del racismo; reconocimiento de la identidad de género; derechos para la diversidad sexual; fin de la violencia machista y el acoso sexual; una política de acción afirmativa que incluya la raza, sexo y origen; y por supuesto, cambios en la narrativa cultural en la que desparezcan el eurocentrismo, el racismo y el discurso de odio, cuando son ellos con muchas de sus propuestas quienes impulsan el odio y el racismo.

Cierto que ya no hay lucha de clases ni dictadura del proletariado. Sin embargo, confieso que estoy más preocupado que nunca antes porque esta ensalada de reclamos nos depara una distopia mucho peor que la que ya padecimos las víctimas de la utopía original: gobiernos autocráticos y totalitarios; control total de la vida pública y privada; persecución y represión masivas, estado policial; discriminación; segregación; estigmatización a los diferentes; escasez y miseria crónica; corrupción moral y material; destrucción de la capacidad productiva del país y una indefensión ciudadana causada por el miedo e la inseguridad que lo corroe todo.

Debemos tener en cuenta que los extremismos del presente son mucho más devastadores que los del pretérito. Cuentan con ingenieros sociales tan fanáticos como los ideólogos del pasado, con el agregado de sumar a sus propuestas convicciones contrarias a las que promueven si estas favorecen sus objetivos: el fascismo, otra amenaza, fue creación de un antiguo comunista.

Preparémonos, la ruleta rusa está girando.