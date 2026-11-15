Cementerio de los pecados

Hay un cementerio

que no existe en la tierra

ni en el cielo,

sino en un zurrón secreto

entre lo que somos

y lo que temimos ser.

Allí van a parar los pecados,

convertidos en criaturas errantes

que buscan su última metamorfosis.

Los pecados de orgullo

llegan erguidos,

pero al cruzar la entrada

se doblan como ramas mojadas

y aprenden la humildad

que nunca conocieron.

Los pecados de deseo

entran ardiendo,

pero la tierra los enfría

hasta volverlos brasa quieta,

una luz que ya no quema

pero tampoco se apaga.

Los pecados de silencio

se deslizan sin pasos,

como sombras que olvidaron

a quién pertenecían.

En el cementerio

se vuelven viento,

y el viento los dispersa

hasta que ya no pueden callar nada.

Los pecados de miedo

llegan temblando,

pero la tierra los acuna

como a niños extraviados

y les enseña que el temor

no era más que un disfraz.

Cada pecado encuentra su tumba,

pero ninguna tumba es final.

Son crisálidas de polvo,

urnas de transformación.

Porque en ese cementerio

nada muere del todo:

todo cambia.

El pecado se deshace,

se deshilacha,

se vuelve semilla.

Y de esas semillas

nacen pequeñas hierbas

que no juzgan, ni acusan,

ni recuerdan: solo crecen.

Como si la tierra supiera

que incluso lo más oscuro

puede convertirse

en algo que respira.