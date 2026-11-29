José Martí nos advirtió: “La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio”.

El castrismo supo dividir a los cubanos; nos condujo a un cruento enfrentamiento que ha durado décadas y desalentado a muchos

Miami/Ser optimista es verdaderamente complicado, porque el entorno conduce a creer que el mal se impone sobre la bondad, que los malos duermen bien y viven mejor; que quienes no cumplen sus promesas y realizan lo opuesto a lo prometido cosechan éxitos, sin embargo, debemos esforzarnos, como escribiera el suizo Henri-Frédéric Amiel, por actuar “como si la vida fuera justa, como si la Patria fuera agradecida, como si el porvenir nos debiera la victoria, como si los hombres fueran buenos”.

Todos tenemos ejemplos insignes de lo que debemos hacer en los forjadores de la independencia americana. Ellos fueron ejemplos de sus compromisos con el bien representado en la libertad del hemisferio, ninguno fue perfecto, aun así, cumplieron con sus deberes.

Jose Martí fue uno de los más categóricos cuando escribió que “los hombres se dividen en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y destruyen”. El apóstol, como parte de su magisterio de vida nos enseñó que debemos cumplir con nuestro deber con independencia de los resultados.

José Martí fue uno de los más categóricos cuando escribió que “los hombres se dividen en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y destruyen”

El castrismo supo dividir a los cubanos. Nos condujo a un cruento enfrentamiento que ha durado décadas y desalentado a muchos, sin embargo, innumerables compatriotas continúan de pie reclamando sus derechos, tal y como hicieran las primeras huestes que enfrentaron la dictadura.

Cierto que fueron los tiempos en los que “nadie escuchaba”. Los sobrevivientes de esos años iniciales han estado en la oposición por sesenta y siete años “contra toda esperanza”. Algunos continúan al interior de Cuba, otros se encuentran en el destierro. Todos anhelando libertad y la restauración de sus derechos.

Hombres y mujeres que se entregaron por completo a sus convicciones como Cary Roque y Amado Rodríguez; patriotas como Mariano Soriano que partió al martirio con una sonrisa en los labios, y sobrevivientes que sintetizan el decoro que les falta a muchos, como Ángel de Fana y Ramiro Gómez Barruecos. Todos forjaron y siguen forjando compromisos ineludibles, muchos más fuertes que promesas, protestas y hasta el mismo éxito.

No dudo que los que padecen un problema, con independencia de las limitaciones en que se encuentren, son los primeros obligados en resolverlos. No es fácil, pero Martí nos advirtió: “La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio”. Tenemos que recuperar lo perdido, sin lamentaciones y sin reparar en sacrificios, aunque es adecuado reconocer que necesitamos del respaldo de quienes comparten nuestras convicciones.

Hombres y mujeres que se entregaron por completo a sus convicciones como Cary Roque y Amado Rodríguez; patriotas como Mariano Soriano que partió al martirio con una sonrisa en los labios

Confieso que me embargó una tímida esperanza cuando el presidente Donald Trump le impuso severas sanciones al castrismo, cuando firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles a los países o empresas que vendieran o suministraran petróleo a Cuba; confianza que incrementó su intensidad cuando manifestó que el régimen caería y la libertad llegaría a Cuba. Casi me sentí frente a la tumba de mi madre en el cementerio de Santa Clara, apreciación que se agudizó cuando los cubanos salieron a las calles a denunciar el totalitarismo.

Todo sonó muy bien, a pesar de leer que Estados Unidos le había vendido al totalitarismo castrista 875 millones de dólares en alimentos, combustible y paneles solares y exportado, solamente en automóviles, 91 millones de dólares en los primeros siete meses de este año. Realmente, las cifras me empezaron a confundir si tenía en cuenta las crecientes advertencias de Washington al castrismo de que su imperio estaba llegando a su final.

Sin embargo, esa confianza empezó a disiparse cuando leí que el Departamento del Tesoro de EE UU autorizaba la exportación y reexportación de petróleo y gas a Cuba al sector privado, un segmento hasta hace muy poco tiempo casi inexistente que puede ser usado por el régimen como testaferro. Las ventas han ascendido hasta 232 millones de dólares, una cifra que honestamente me sorprende.

Escrito esto, admito que no estoy sorprendido que el Gobierno estadounidense haya concedido a la empresa canadiense Sherritt International licencia para enviar combustible y otros insumos para sus operaciones en Cuba, a pesar de que esa empresa está asociada al Estado cubano hace más de tres décadas.

No entiendo, si el castrismo es un tenaz enemigo de lo que representa este país, si el alto Gobierno de Estados Unidos ha sido enfático en denunciar la alta criminalidad del sistema castrista, si se considera un Estado fallido, por qué alargar la agonía de un sistema condenado.