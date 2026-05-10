La diáspora como fuerza histórica: Cuba, ante la transición inevitable

Por primera vez, el regreso de los exiliados no es un sueño romántico, sino un componente esencial de la transición que se aproxima

Miami/La caída de un sistema no ocurre en un solo día. Se gesta en silencios, en grietas, en miradas que ya no obedecen. En Cuba, ese proceso lleva años acelerándose. La crisis económica –profundizada por las presiones externas, incluyendo las medidas de la administración del presidente Donald Trump, que han restringido aún más el acceso del régimen a divisas y financiamiento– no ha hecho más que desnudar lo que ya era evidente: el modelo comunista había agotado su capacidad de sostener la vida cotidiana, la esperanza y la dignidad de la nación. Hoy, el derrumbe no es solo material, es moral, alegórico e histórico.

La diáspora: un país extendido que nunca dejó de existir

La diáspora cubana –esa nación dispersa que el castrismo intentó borrar, ridiculizar o demonizar– se ha convertido en el sujeto político más coherente, más libre y más preparado para la reconstrucción. Durante más de seis décadas, los exiliados mantuvieron viva la memoria de la república, la cultura cívica, la pluralidad ideológica y la noción de ciudadanía que el régimen dentro de la isla trató de desmantelar.

Mientras el sistema comunista imponía obediencia, la diáspora aprendía democracia. Mientras la propaganda repetía consignas, la diáspora construía instituciones, empresas, medios, comunidades. Mientras el régimen expulsaba talento, la diáspora lo multiplicaba. Ese contraste –doloroso, pero fértil– es hoy una ventaja histórica.

Por primera vez, el regreso de los exiliados no es un sueño romántico, sino un componente esencial de la transición que se aproxima. No se trata de volver para ocupar un espacio perdido, sino de volver para reconstruir un país que nunca dejó de pertenecerles.

La transición democrática: un proceso que exige claridad moral

La transición que Cuba necesita no puede ser cosmética. No puede ser un simple cambio de nombres o de uniformes. No puede ser una continuidad disfrazada. La legitimidad del futuro dependerá de una ruptura ética con el pasado autoritario.

Eso implica algo fundamental: el nuevo gobierno no puede estar integrado por quienes participaron, legitimaron o se beneficiaron del castrismo. No se trata de venganza, sino de responsabilidad histórica. No se trata de excluir, sino de impedir que el viejo sistema se reproduzca bajo nuevas máscaras. No se trata de borrar a nadie, sino de impedir que la impunidad se convierta en la base de la república futura.

La transición democrática deberá incluir:

Justicia restaurativa, no revanchismo.

Pluralidad política real, no simulada.

Separación de poderes, no subordinación partidista.

Libertad de prensa, no propaganda.

Derechos humanos garantizados, no condicionados.

Participación activa de la diáspora, no como invitados, sino como ciudadanos plenos.

La reconstrucción de Cuba será un acto colectivo, intergeneracional y transnacional.

La caída del sistema comunista: un final anunciado

El sistema comunista en Cuba no cae por un golpe externo ni por una conspiración. Cae porque perdió su razón de ser. Porque ya no convence ni a quienes lo defienden. Porque la sociedad dejó de temerle. Porque la economía dejó de sostenerlo. Porque la historia dejó de justificarlo.

Las manifestaciones obligadas frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana –con rostros cansados, consignas sin alma y una disciplina que ya no intimida– son la evidencia más clara de un poder que solo sobrevive por inercia. El teatro político se ha vuelto caricatura. La épica revolucionaria, un eco vacío. El sistema cae porque ya no tiene futuro. Y un país que pierde el miedo recupera el porvenir.

Un país que renace desde dentro y desde fuera

La transición cubana no será un acto súbito, sino un proceso. Pero ese proceso ya comenzó. Se siente en la Isla, en la diáspora, en la cultura, en la memoria, en la conciencia colectiva. La caída del sistema comunista abre la posibilidad –por primera vez en más de medio siglo– de imaginar un país donde:

Nadie tenga que exiliarse para ser libre.

La diversidad sea una riqueza, no una amenaza.

La política sea un espacio de diálogo, no de obediencia.

La dignidad humana sea el fundamento del Estado.

Y la nación vuelva a ser un proyecto compartido.

La diáspora será clave. La Isla será protagonista. Y la democracia, si se construye con responsabilidad y memoria, será el puente que reúna lo que la dictadura separó.