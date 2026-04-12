El Estado espía de Cuba a nuestras puertas: es hora de acabar con el régimen de los Castro

Miami/El reciente anuncio de la Oficina Federal de Investigación (FBI), en el que se confirma que la Cuba comunista ha actuado como un agente de espionaje persistente y sofisticado contra Estados Unidos y las democracias occidentales desde 1959, no debería sorprender a ningún observador serio de la Guerra Fría. La geopolítica tras la Guerra Fría. Sin embargo, el momento en que se produce es crucial. A medida que la Administración de Donald Trump muestra una postura cada vez más firme hacia La Habana —en consonancia con la orientación estratégica esbozada en la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025—, el informe sirve no solo como aclaración histórica, sino como advertencia estratégica.

Durante décadas, el régimen de los Castro ha integrado las operaciones de inteligencia en el tejido mismo de su gestión estatal. Desde la consolidación inicial del poder bajo Fidel Castro hasta el actual liderazgo dictatorial de Miguel Díaz-Canel, el espionaje no ha sido secundario, sino central. Los servicios de inteligencia cubanos se infiltraron en instituciones estadounidenses, cultivaron contactos en toda América Latina y coordinaron con regímenes adversarios para socavar los sistemas democráticos. Lo que resulta especialmente llamativo en las conclusiones del FBI es el compromiso sostenido del régimen con el espionaje incluso durante períodos de graves dificultades económicas, incluido el llamado Período Especial tras el colapso de la Unión Soviética. No se trataba de oportunismo propiciado por las subvenciones soviéticas. Era coherencia ideológica y estratégica.

Esta continuidad subraya una verdad fundamental: el régimen comunista cubano no es un actor estatal normal que responda a los incentivos de manera convencional

Esta continuidad subraya una verdad fundamental: el régimen comunista cubano no es un actor estatal normal que responda a los incentivos de manera convencional. Más bien, es un aparato maligno y arraigado, comprometido con la subversión como condición permanente de su existencia. Sus redes de inteligencia se han entrecruzado durante mucho tiempo con actividades transnacionales ilícitas, incluido el tráfico de drogas y la cooperación con organizaciones extremistas. El historial –que abarca décadas– demuestra que elementos dentro del aparato de seguridad de Cuba han mantenido relaciones con grupos terroristas designados por Estados Unidos y han facilitado contactos con redes radicales, incluidos actores islamistas hostiles a los intereses estadounidenses. Estos vínculos no son fortuitos. Son la extensión natural de un régimen que se define a sí mismo en oposición al orden democrático liberal.

Las implicaciones para la seguridad nacional de EE. UU. son profundas. Un enemigo acérrimo situado a solo 90 millas de las costas estadounidenses, con un historial documentado de espionaje, subversión y colaboración con redes criminales y extremistas, no puede ser tratado como un desafío benigno o manejable. El hecho de que el castrocomunismo albergue también bases para regímenes liberticidas como los de China, Rusia, Irán y Corea del Norte agrava enormemente el peligro que representa. El informe del FBI refuerza lo que los responsables políticos saben desde hace tiempo, pero sobre lo que con demasiada frecuencia han dudado en actuar: la persistencia del régimen comunista cubano constituye una vulnerabilidad estructural en el hemisferio occidental.

Una estrategia encaminada al cambio de régimen, por lo tanto, no es un acto de agresión ideológica, sino de necesidad estratégica

Es en este contexto donde debe entenderse la orientación política emergente de la Administración Trump. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 marca una ruptura decisiva con los paradigmas fallidos de la distensión y la acomodación que caracterizaron las décadas anteriores. Esos enfoques no moderaron al régimen ni frenaron sus actividades hostiles. Por el contrario, proporcionaron un respiro para la consolidación de redes de inteligencia y la expansión de la influencia de Cuba en regiones ya susceptibles a corrientes antidemocráticas.

Una estrategia encaminada al cambio de régimen, por lo tanto, no es un acto de agresión ideológica, sino de necesidad estratégica. La eliminación del sistema castrista-comunista acabaría con un centro de espionaje de larga data y desarticularía las redes que vinculan la inteligencia patrocinada por el Estado con el narcotráfico y la colaboración extremista. Abriría la posibilidad de una Cuba democrática alineada con las normas hemisféricas de gobernanza, transparencia y cooperación en materia de seguridad.

Los críticos invocarán inevitablemente los riesgos de una escalada o las incertidumbres de la transición. Sin embargo, la historia ofrece un contrapunto: los mayores peligros no han surgido de la acción decisiva, sino de la inacción prolongada ante amenazas claras. La persistencia del castrismo ha sido posible precisamente por esa vacilación. Las conclusiones del FBI deberían disipar cualquier ilusión restante sobre la naturaleza del régimen.

EE UU se enfrenta a una elección tan cruda como trascendental: tolerar el funcionamiento continuado de una plataforma de inteligencia hostil en su vecindad inmediata o actuar

En todo caso, este informe bien podría servir de preludio. Aclara lo que está en juego, documenta la amenaza y se alinea con un reajuste estratégico más amplio que ya está en marcha. Estados Unidos se enfrenta ahora a una elección tan cruda como trascendental: tolerar el funcionamiento continuado de una plataforma de inteligencia hostil en su vecindad inmediata o actuar –de forma deliberada y resuelta– para provocar su fin. El camino a seguir exige claridad de propósito. La defensa de los intereses nacionales estadounidenses, la seguridad del hemisferio y la causa más amplia de la libertad convergen en una única conclusión: el régimen comunista cubano no es meramente un anacronismo de la Guerra Fría, sino una amenaza activa. Y es hora de que esa amenaza se aborde de manera decisiva.

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Nota de la Redacción: Este texto fue publicado originalmente en la web Patria de Martí.