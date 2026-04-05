Entre la farsa y el descontrol: Sandro Castro en el ocaso del castrismo

Houston/La irrupción mediática de Sandro Castro, nieto del fallecido líder histórico del régimen cubano, no puede interpretarse como un fenómeno aislado ni anecdótico. Su figura, carente de densidad intelectual y de consistencia discursiva, aparece sin embargo en un momento particularmente delicado para el sistema político que heredó. Y ahí radica la clave: no es él el centro del problema, sino lo que su presencia revela.

Cuba atraviesa una crisis estructural profunda. La economía colapsada, el éxodo masivo de ciudadanos, la pérdida de fe en el discurso oficial y el agotamiento de un modelo incapaz de renovarse han erosionado las bases mismas del poder. En ese contexto, la aparición de un personaje como Sandro Castro, ligero, errático y provocador, genera más preguntas que respuestas.

¿Actúa por cuenta propia? Resulta difícil sostener esa hipótesis sin reservas. En un sistema donde el control político y social ha sido históricamente férreo, donde la disidencia abierta conlleva consecuencias reales, pensar que un miembro de la familia Castro actúe sin cálculo alguno parece, cuando menos, ingenuo. Sin embargo, tampoco puede descartarse del todo una variable inquietante: el descontrol.

¿Estamos ante una maniobra calculada para medir reacciones sociales y canalizar tensiones, o ante un síntoma de descomposición interna donde incluso los herederos del poder han perdido el rumbo?

Su comportamiento público, sus intervenciones improvisadas y su aparente frivolidad no responden a una estrategia política coherente. No hay en él la formación ni la disciplina que caracterizaron, para bien o para mal, a las generaciones anteriores del poder. Esto abre una grieta interpretativa: ¿estamos ante una maniobra calculada para medir reacciones sociales y canalizar tensiones, o ante un síntoma de descomposición interna donde incluso los herederos del poder han perdido el rumbo?

La imagen que lo muestra envuelto en la bandera cubana, en un gesto de dudoso simbolismo bajo la figura del Cristo de La Habana, refuerza esa ambigüedad. No es solo una provocación estética o política: es, en cierto modo, una metáfora involuntaria de la degradación del relato revolucionario. La bandera, símbolo nacional, convertida en accesorio, y el espacio simbólico; el Cristo, utilizado como escenario de banalidad.

Su crítica, aunque superficial, apunta en una dirección peligrosa: cuestionar al Gobierno y a su presidente. En cualquier otro contexto, esto podría interpretarse como un ejercicio de libertad individual; en Cuba, sin embargo, implica un riesgo real. Por eso la duda persiste: ¿asume verdaderamente ese riesgo o actúa bajo una protección tácita? ¿Es disidencia o simulación?

Si el fenómeno ha escapado a todo control, entonces estaríamos ante algo más grave: la evidencia de que incluso dentro del núcleo del poder ya no existe cohesión ni dirección clara

Aquí emerge la tesis central: Sandro Castro podría ser tanto un actor fuera de control como una pieza en un juego mayor que ha comenzado a fallar. Ambas hipótesis no se excluyen; por el contrario, pueden coexistir. Un sistema en crisis suele generar fisuras donde lo imprevisible se mezcla con lo planificado.

Si se trata de una maniobra, esta podría estar orientada a crear una ilusión de apertura, una válvula de escape controlada. Pero si el fenómeno ha escapado a todo control, entonces estaríamos ante algo más grave: la evidencia de que incluso dentro del núcleo del poder ya no existe cohesión ni dirección clara.

En definitiva, Sandro Castro no es la causa, sino el síntoma. Un síntoma ruidoso, incómodo y revelador. La revolución que pretendió moldear al hombre nuevo parece hoy incapaz de formar siquiera a sus propios herederos. Y en ese contraste, quizás, se encuentre una de las pruebas más elocuentes de su fracaso histórico.

El desenlace de este episodio aún está por escribirse. Pero una cosa parece clara: cuando los símbolos se vacían y los actores pierden el control, real o aparente, los sistemas entran en una fase donde la incertidumbre deja de ser una excepción para convertirse en norma.