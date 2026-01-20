La jugada incómoda de Trump para quedarse con la isla del futuro

Una patrullera clase Knud Rasmussen de la Marina Real Danesa este jueves, fondeada frente al puerto de Nuuk (Groenlandia).

Groenlandia ya no es un territorio remoto y congelado, sino una joya estratégica codiciada por Rusia y China

Houston/La geopolítica no es un salón de etiqueta. No se rige por cortesías diplomáticas ni por delicadezas retóricas. Se rige por intereses, por urgencias, por amenazas reales y por oportunidades que no esperan. En ese escenario áspero y despiadado se inscribe la polémica propuesta de Donald Trump: la compra de Groenlandia.

A primera vista, la idea parece extravagante, casi grotesca. Un multimillonario convertido en presidente ofreciendo comprar una isla gigantesca como si se tratara de una propiedad de lujo. Pero el error está en quedarse en la forma y no en el fondo. Porque detrás del gesto incómodo se esconde una lectura geopolítica certera del mundo que viene.

El deshielo del Ártico está transformando el mapa estratégico del planeta. Donde antes había hielo infranqueable, hoy emergen rutas marítimas, yacimientos minerales, tierras raras, hidrocarburos y una posición militar privilegiada entre América, Europa y Asia. Groenlandia ya no es un territorio remoto y congelado: es una joya estratégica.

Rusia lo sabe. China lo sabe. Y Trump lo entendió antes que muchos en Europa.

Moscú lleva años militarizando el Ártico. Ha construido bases, aeródromos y sistemas de defensa. Pekín, por su parte, se ha autoproclamado “potencia casi ártica” e invierte en puertos, minas y proyectos de infraestructura. Su ambición es clara: controlar rutas comerciales y asegurarse recursos críticos para su industria tecnológica y militar.

En este contexto, Groenlandia se convierte en una pieza clave del tablero mundial. Su ubicación domina el Atlántico Norte, controla el acceso al Ártico y sirve como plataforma de vigilancia estratégica. Estados Unidos ya posee allí la base aérea de Thule, esencial para su sistema de defensa antimisiles.

El problema es que Dinamarca, por sí sola, no tiene ni la capacidad militar ni la proyección estratégica para defender un territorio de esa magnitud frente a potencias como Rusia y China. Y Europa, fragmentada, lenta y burocratizada, tampoco muestra la energía necesaria para asumir ese desafío.

Trump entendió algo elemental: quien llega primero, gana. En geopolítica no existen los vacíos. Si Occidente no asegura Groenlandia, otros lo harán.

¿Pudo plantearse de otra manera? Sin duda. Existen vías diplomáticas más finas: acuerdos de defensa reforzada, tratados de soberanía compartida, inversiones conjuntas, estatutos especiales. Todo eso es posible. Pero el tiempo juega en contra. Y en política internacional, la indecisión se paga caro.

Su estilo irrita, incomoda, provoca rechazo. Pero su diagnóstico no es una locura

Trump no es un diplomático clásico. No es un hombre de sutilezas. Es un empresario de instinto, acostumbrado a detectar oportunidades antes que los demás y a actuar sin pedir permiso. Su estilo irrita, incomoda, provoca rechazo. Pero su diagnóstico no es una locura.

El dilema real no es si la forma fue correcta, sino si el fondo es equivocado. Y no lo es.

Europa reacciona con indignación moral, como si la propuesta fuera una herejía. Pero no ofrece una alternativa creíble para proteger Groenlandia del avance ruso y chino. Se indigna, protesta, pero no actúa. Y en geopolítica, la pasividad es una invitación.

¿Provocará esto un distanciamiento entre Estados Unidos y Europa? Tal vez. Pero ese distanciamiento ya viene gestándose desde hace años: en defensa, en energía, en comercio y en visión estratégica. Trump no lo creó, solo lo hizo visible.

La historia demuestra que las grandes potencias no sobreviven por cortesía, sino por previsión. Quien controla los espacios clave, controla el futuro. Y el Ártico será uno de los grandes escenarios del siglo XXI.

En resumen, la propuesta de Trump fue incómoda, sí. Brusca, incluso ofensiva para algunos. Pero no fue absurda. Fue una señal de alerta. Una advertencia temprana. Una lectura fría de un mundo que se reorganiza a toda velocidad.

Groenlandia no es una excentricidad. Es la isla del futuro. Y en geopolítica, el que duda, pierde.