¿Merece Cuba comunista una clasificación de amenaza de inteligencia de prioridad 1?

Miami/La elevación de Cuba comunista al estatus de “Prioridad 1” dentro del Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia sitúa a la isla al mismo nivel que China, Irán y Rusia. Habrá quien se burle de esta decisión. Juzgarán a Cuba por el tamaño de su armada, el alcance de sus misiles o el volumen de su PIB, y declararán que la clasificación es absurda. Ese criterio sería erróneo. Las prioridades de seguridad nacional no son una clasificación de la masa militar convencional. Son una clasificación de las amenazas que pueden dañar más eficazmente a Estados Unidos: a través de la subversión, la penetración de los servicios de inteligencia, la guerra ideológica y el fomento del radicalismo interno. Según esos criterios, el castrocomunismo se ha ganado su lugar.

Cuba no se enfrenta a Estados Unidos con grupos de portaaviones. Se enfrenta a Estados Unidos con una doctrina perfeccionada a lo largo de seis décadas: la exportación deliberada de la revolución marxista y la penetración sistemática de las instituciones que configuran la vida política, académica, económica y cultural estadounidense. El reciente informe del Departamento de Estado, Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, traza esta estrategia con precisión clínica. La Habana abandonó hace mucho tiempo cualquier pretensión de limitarse a defender una fortaleza insular. Se posicionó como el centro operativo e ideológico de un proyecto global destinado a la erosión interna de las sociedades occidentales. Ese proyecto no terminó con el colapso soviético. Se adaptó, mutó y encontró nuevos huéspedes entre la extrema izquierda de los propios Estados Unidos. No debe olvidarse que la revolución comunista cubana fortaleció exponencialmente lo que hoy conocemos como la «Nueva Izquierda» y preceptos del socialismo cultural.

Cultivan las relaciones con Cuba precisamente porque La Habana ofrece algo que ellos no pueden fabricar fácilmente: un acceso íntimo y cultivado desde hace tiempo al ecosistema radical estadounidense

Desde la década de 1960 en adelante, los servicios de inteligencia cubanos cultivaron relaciones simbióticas con redes comunistas y terroristas nacionales dentro de Estados Unidos. No se trataba de gestos románticos de solidaridad, sino de alianzas operativas. El entrenamiento, los canales de financiación, la coordinación de la propaganda y el intercambio de información crearon vínculos duraderos entre La Habana y los radicales estadounidenses. El resultado no es historia antigua, sino una arquitectura viva de influencia que sigue moldeando narrativas, reclutando cuadros y erosionando la confianza institucional. Cuando una potencia extranjera mantiene durante décadas acceso a la extrema izquierda nacional –suministrándole oxígeno ideológico, experiencia táctica y un sentido de legitimidad internacional–, esa potencia se convierte en un multiplicador de fuerzas para los adversarios de Estados Unidos. China, Rusia e Irán lo entienden. Cultivan las relaciones con Cuba precisamente porque La Habana ofrece algo que ellos no pueden fabricar fácilmente: un acceso íntimo y cultivado desde hace tiempo al ecosistema radical estadounidense.

El valor de Cuba comunista para esas potencias no se limita a la retórica. La Isla alberga instalaciones de inteligencia de señales sofisticadas operadas por Rusia y China. Estas instalaciones se encuentran a noventa millas de Florida y están diseñadas para interceptar comunicaciones estadounidenses sensibles. Alojar tales capacidades no es neutralidad. Es participación activa en la guerra de inteligencia contra Estados Unidos. Si a esto le sumamos la alineación de Cuba con Irán, su apoyo a grupos terroristas transnacionales y su papel como nodo logístico e ideológico, el panorama se aclara. La Habana, de hecho, funciona como una plataforma de proyección de fuerza para los principales enemigos de Estados Unidos, una que opera por debajo del umbral del conflicto convencional, pero por encima del umbral de la mera molestia.

La sofisticación de la propia inteligencia cubana se ha subestimado durante demasiado tiempo. Los servicios prestados por el régimen castrista han demostrado repetidamente su capacidad para infiltrar agentes en instituciones estadounidenses, recabar información sensible y moldear el discurso cultural y académico. Su técnica de espionaje se caracteriza por la paciencia, el dominio cultural y la disciplina ideológica. Su impacto supera con creces el peso económico de la isla, ya que no se ven limitados por la necesidad de producir bienes de consumo ni de mantener una base industrial moderna. Su producto es la influencia y la información. En una era en la que la información y la cohesión interna son decisivas, ese producto resulta estratégicamente letal.

Ignorar a un Estado revolucionario decidido que fomenta sistemáticamente la subversión interna, alberga bases de inteligencia enemigas y sirve de correa de transmisión para la ideología antiamericana es la verdadera negligencia estratégica

La decisión de la Administración Trump de elevar a Cuba comunista a la Prioridad 1 y la posterior creación de un grupo de trabajo específico de la CIA no hacen más que ajustar los recursos a la realidad. La unidad –integrada por oficiales de caso, analistas, especialistas cibernéticos y expertos en influencia encubierta– existe para generar la inteligencia y las opciones operativas necesarias para aprovechar las fracturas dentro de la élite dictatorial cubana y ejercer presión para provocar el colapso de la dictadura marxista cleptocrática. El aumento de los recursos de inteligencia en la isla y sus alrededores no es una maniobra de cara a la galería. Es lo mínimo necesario para comprender un régimen que lleva 67 años perfeccionando el arte del secretismo, la negación y la guerra asimétrica. Sin un conocimiento actualizado y detallado de las intenciones, las capacidades y la dinámica interna del régimen castrocomunista, cualquier política –ya sea presión diplomática, aislamiento económico o planes de contingencia– se lleva a cabo a ciegas.

Los críticos alegarán que se trata de una extralimitación, un resurgimiento de la paranoia de la Guerra Fría o una distracción de las amenazas “reales”. Lo cierto es todo lo contrario. Ignorar a un Estado revolucionario decidido que fomenta sistemáticamente la subversión interna, alberga bases de inteligencia enemigas y sirve de correa de transmisión para la ideología antiamericana es la verdadera negligencia estratégica. Las clasificaciones por prioridades existen para obligar a la comunidad de inteligencia a destinar los escasos recursos a los peligros más graves. El ejército de Cuba es modesto. Su capacidad para dañar el cuerpo político estadounidense desde dentro, en cambio, no lo es.

Cuba comunista nunca ha sido una potencia defensora del statu quo. Ha sido un proyecto revolucionario permanente dirigido contra Estados Unidos y la civilización que lo engendró. Elevarla a la Prioridad 1 no es una exageración. Es un reconocimiento largamente esperado de que la amenaza que representa La Habana no se mide en divisiones ni en ojivas, sino en la profundidad de su penetración, la durabilidad de sus redes ideológicas y el valor estratégico que aporta a los enemigos más decididos de Estados Unidos. La clasificación es correcta. La única pregunta que queda es si los recursos y la determinación que la acompañan se mantendrán el tiempo suficiente para obligar al régimen a afrontar las consecuencias de su propia historia.

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Nota de la Redacción: Este artículo ha sido publicado originalmente en el blog Patria de Martí.