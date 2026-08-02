Nadie escuchaba

Las instituciones creadas por el totalitarismo han sido consideradas por algunos como aparatos inofensivos dedicados a labores intelectuales, amistad o información.

El régimen cubano convirtió la cultura, la información y la solidaridad internacional en instrumentos de propaganda e influencia política

Miami/La cancillería estadounidense acaba de publicar un documento, en mi opinión, una especie de sumario judicial contra el totalitarismo castrista, que será muy útil para que la opinión pública nacional se convenza del peligro que encierra para este país y los valores culturales de occidente, la estructura de odio que rige a Cuba desde 1959.

El documento titulado Cuba: la capital del comunismo del Siglo XXI consolida las numerosas actividades contra Estados Unidos y lo que esta nación representa que han sido orquestadas o auspiciadas por la mayor de las Antillas desde el mismo año que accedió al poder.

Cierto que, aunque muchas de las informaciones son de conocimiento público, es la primera vez que un documento oficial de una instancia tan importante del Gobierno federal, como el Departamento de Estado, compila tanta y variada indagación sobre las acciones criminales del castrismo.

La labor destructiva de los hermanos Fidel y Raúl Castro contra Estados Unidos se inició en el mismo año de la victoria insurreccional, en paralelo con la procura de establecer en Cuba un sistema totalitario que imposibilitara la gestión independiente de la población.

El Icaic fue usado para glorificar la revolución y denostar a Estados Unidos

Veamos algunas instituciones creadas por el totalitarismo insular que durante años los ciegos que no quieren ver y los sordos que prefieren no escuchar decidieron considerar como aparatos inofensivos dedicados a labores intelectuales, amistad o información.

El Instituto de Artes e Industrias Cinematográficas (Icaic), fue fundado en marzo de 1959. El primer aparato del castrismo que le regaló Fidel a su amigo Alfredo Guevara. El Icaic fue usado para glorificar la revolución y denostar a Estados Unidos.

Uno de los aparatos más poderosos del castrismo y que ha cumplido la mayoría de sus propósitos con éxitos, fue la agencia desinformativa Prensa Latina, constituida a mediados de 1959. Esta entidad fue inspiración de Fidel Castro, el asesino en serie Ernesto Che Guevara y el periodista guerrillero Jorge Ricardo Masetti, su primer director general, muerto en combate.

La idea fue de crear un centro de desinformación, básicamente orientado a desmentir a las agencias capitalistas, generando sus propias informaciones y editando las ajenas. Por supuesto, esto nunca fue dicho tan claramente. La idea se le ocurrió a Fidel Castro en el Aula Magna de la Universidad de Caracas, fundamentándola en la necesidad de combatir a lo que llamó el monopolio informativo de las agencias.

La “Casa” otorgaba premios y magnificaba prestigios, particularmente entre los creadores jóvenes ansiosos por labrarse un sitio en el mundo intelectual

En abril se creó la Casa de las Américas, supuestamente un centro cultural totalmente distante de los polos ideológicos que representaban Estados Unidos y la entonces pujante Unión Soviética. La “Casa” otorgaba premios y magnificaba prestigios, particularmente entre los creadores jóvenes ansiosos por labrarse un sitio en el mundo intelectual, también invitaba a creadores a participar como jurados, con todos los gastos sufragados por el Estado.

No obstante, los potenciales jurados como los concursantes debían tener credenciales que contaran con el visto bueno del oficialismo y sus trabajos corresponder a los postulados de la Revolución, si no sus premios podían ser cuestionados como le ocurrió, en 1968, al poeta Heberto Padilla cuya obra fue publicada, pero censurada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el aparato que controla con manos de hierro a los autores cubanos.

El engendro que asumió el poder en Cuba no fue una propuesta política y menos ideológica, sino una armazón de odios, envidias y resentimientos

La Casa de las Américas no solo seducía y comprometía a intelectuales latinoamericanos, también a estadounidenses, ya fuese sirviendo de jurados o concursantes. El objetivo era captarlos para que a su regreso llevaran un mensaje de inconformidad a sus centros de estudio y trabajo, labor que cumplió con igual o mayor éxito el Instituto de Amistad con los Pueblos (Icap), un cuerpo creado en diciembre de 1960 que contaba con amplios recursos económicos con los que encandilaban a los sujetos con grandes ambiciones.

Entre esas herramientas fundamentalmente orientadas a la guerra asimétrica se destaca el Comité Pro Justo Trato para Cuba, fundado en Nueva York en abril de 1960, un aparato que agrupó a intelectuales, activistas y ciudadanos estadounidenses que defendían la Revolución Cubana y los Castro, haciendo caso omiso de los fusilamientos masivos al interior de la Isla y la confiscación de bienes a ciudadanos probos, incluidos compatriotas suyos.

El engendro que asumió el poder en Cuba no fue una propuesta política y menos ideológica, sino una armazón de odios, envidias y resentimientos, que, si bien no cuenta con capacidad para destruir a sus enemigos de un golpe, sí dispone de las herramientas necesarias para corroer desde adentro a quienes les adversan, de ahí, su esfuerzo por manipular a los estudiantes y funcionarios públicos.