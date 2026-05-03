Una ONG comprometida con la libertad

El Independent Institute se dedica a producir investigaciones y propuestas de políticas públicas con el objetivo de promover sociedades más libres, pacíficas y prósperas

Miami/Hay instituciones que llevan trabajando décadas a favor de los derechos ciudadanos en general y, aun así, en ocasiones, nunca las llegamos a conocer, aunque en alguna medida nos favorezcan. Eso fue lo que me sucedió con la estadounidense Independent Institute, radicada en Oakland, California, hace la friolera de 40 años.

Supe de esta ONG gracias a mi amigo Gabriel Gasave, un argentino de gran simpatía personal que inspira confianza desde el momento en que le conoces, lo que me motivó a invitarlo a mi programa Opiniones, del Canal 17. El propósito era hablar de su país y el significado de que sus conciudadanos decidieran, aparentemente, romper con la versión más carnívora del peronismo, el kirchnerismo, y elegir a un individuo con las singularidades de Javier Milei.

Gasave, concluido el programa, me habló con mucho orgullo de su trabajo como director del Centro para la Prosperidad Global en el Independent Institute. La entidad se dedica a producir investigaciones y propuestas de políticas públicas con el objetivo de promover sociedades más libres, pacíficas y prósperas, además de publicar libros, artículos y una revista académica llamada The Independent Review, y organizar eventos, conferencias y difundir contenido educativo.

La ONG cuenta con un blog en español titulado 'Voces de Libertad' que ya lleva 20 años de existencia, y que trata con frecuencia algunos de los asuntos más candentes del hemisferio

Por otra parte, la ONG cuenta con un blog en español titulado Voces de Libertad que ya lleva 20 años de existencia, y que trata con frecuencia algunos de los asuntos más candentes del hemisferio, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua, centrados en la libertad y la independencia del individuo.

Gasave me señaló que el enfoque de la entidad está basado en ideas de libre mercado, gobierno limitado, propiedad privada y estado de derecho, todo enmarcado en la tradición del liberalismo clásico o libertarismo, mientras que mantiene una distancia razonable de los partidos políticos, algo que me pareció muy sabio, en estos tiempos tan peliagudos.

No recuerdo si fue en esa ocasión o más tarde, que me habló de la probabilidad de que el Instituto celebrara un evento dedicado a Cuba, semanas después me comentó que ya lo estaban organizando, que me invitaba al mismo y que le gustaría contar con otros cubanos de esta región.

Evidentemente, para el Independent Institute los planes no demoran en convertirse en realidad, y el pasado 20 y 21 de abril efectuaron junto al Phil Center for Private Enterprise de la Florida Atlantic University (FAU) en la ciudad de Boca Ratón, la conferencia que titularon El camino de Cuba hacia la libertad: un plan para una transición poscomunista.

Escuché a personas muy notables, como el constitucionalista argentino Ricardo M. Rojas, quien conoce más de las cartas magnas de Cuba que muchos de nosotros

El encuentro se celebró tal y como estaba previsto, y puedo decir con propiedad que quedé extremadamente satisfecho. Lo mismo me ha expresado mi amigo y coparticipante el doctor Daniel Pedreira, que se enfocó con el conocimiento que le caracteriza, en “la restauración del estado de Derecho en Cuba”, una tarea más que ardua después de 67 años de un cóctel de dictadura y totalitarismo que ha lacerado hasta la raíz la nación cubana.

Durante el día y medio de encuentro escuché a personas muy notables, como el constitucionalista argentino Ricardo M. Rojas, quien conoce más de las cartas magnas de Cuba que muchos de nosotros. También oí con extrema atención al periodista e investigador Carlos Mira, un profesional que sabe a fondo la maldad de la subversión castrista en todo el hemisferio, y a un tercer argentino que me distingue con su amistad hace muchos años, el director de Atlas, Martin Simonetta, que abordó el tema de las inversiones, la tecnología y el estado derecho en la Cuba de mañana.

Por supuesto, había estadounidenses y especialistas de otras nacionalidades de mucho talento que expresaron sus ideas sobre la Cuba del futuro, junto a cubanos como el doctor Ricardo E. Calvo, un hombre con una pasión para todo lo que expresaba que no dudo conmoviera los cimientos del edificio, o el empresario Nelson Fesas. Opino que todos, sin excepción, estuvieron a la altura de lo que proyectó el Independent Institute bajo el liderazgo de Mary Theroux, chairman y CEO de la organización, y Graham Walker, su presidente.

La noche final siempre le conservaré en mi memoria. Junto al doctor Calvo me confirieron una distinción que guardo con mucho cariño. Daniel Perdreira, tradujo mis palabras que solo pretendían expresar gracias por la solidaridad de todos con la tragedia de la Cubas eterna.