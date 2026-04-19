La palabra, la acción, la política y Trump

La política moderna no se libra únicamente en el terreno de los hechos, sino en el de su interpretación

Houston/Hay una tensión antigua y persistente entre lo que se dice y lo que se hace. No es un dilema menor: es el eje mismo de la política. La palabra puede orientar o desviar, construir legitimidad o erosionarla, elevar una causa o sepultarla bajo el peso de la sospecha. La acción, por su parte, es el terreno donde la retórica se somete a prueba. Sin acción, la palabra es promesa vacía; sin palabra, la acción pierde alcance, sentido y capacidad de convocatoria.

En política, ambas dimensiones no compiten: se necesitan. Pero también se contaminan. Cuando la palabra se divorcia de la realidad, se convierte en instrumento de confusión; cuando la acción se ejecuta sin relato, se vuelve incomprendida o fácilmente deformable. De ahí nace el conflicto permanente: quién controla el lenguaje, quién define los hechos, quién logra que su versión prevalezca en la conciencia pública. Tras las sombras siempre han existido traidores, y ellos hoy intentan sacar provecho de las incidencias y la envidia.

En el escenario contemporáneo de Estados Unidos, este dilema adquiere una intensidad particular alrededor de la figura de Donald Trump. Su trayectoria política ha estado marcada por una combinación singular: una acción ejecutiva de fuerte impacto, tanto en política interna como en proyección internacional, y un estilo discursivo que rompe moldes, moviliza a sus seguidores, pero también provoca resistencias profundas.

Sus partidarios sostienen que sus resultados en áreas como la economía, la presión geopolítica o la redefinición de alianzas, constituyen un mérito tangible. Señalan que, más allá de las controversias verbales, existe una línea de acción coherente con un proyecto de poder nacional fortalecido. Sus críticos, en cambio, argumentan que su uso del lenguaje, directo, confrontativo y a menudo disruptivo, no solo polariza, sino que debilita las instituciones al tensionar los consensos básicos que sostienen la vida democrática.

Sus críticos, en cambio, argumentan que su uso del lenguaje, directo, confrontativo y a menudo disruptivo, no solo polariza, sino que debilita las instituciones

En ese marco aparece la invocación recurrente de la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos. Jurídicamente concebida para situaciones de incapacidad real del presidente, su mención en el debate político contemporáneo trasciende el plano legal. Se convierte en un instrumento de presión simbólica. No necesariamente como una vía viable, su aplicación requiere condiciones muy específicas y consensos institucionales difíciles de alcanzar, sino como un mecanismo para cuestionar la idoneidad, erosionar la confianza y sembrar dudas en la opinión pública.

Ahí se revela, nuevamente, el poder de la palabra. No es la ejecución de la enmienda lo que produce el efecto inmediato, sino su reiteración, su uso como señal política. La palabra, en este caso, actúa como preámbulo de una acción que quizá nunca llegue, pero que ya cumple una función: debilitar la figura a la que apunta.

Otro elemento que complejiza este cuadro es su relación con sectores religiosos, particularmente con el mundo católico. Tensiones o declaraciones percibidas como desacertadas hacia figuras de autoridad espiritual, como el caso del papa León XIV, pueden tener un impacto político que va más allá de lo simbólico. En sociedades donde la identidad religiosa sigue siendo un factor de cohesión, estos gestos no son neutros: afectan bases de apoyo, introducen fisuras y ofrecen a sus adversarios nuevos argumentos.

La política moderna no se libra únicamente en el terreno de los hechos, sino en el de su interpretación. Un logro puede ser minimizado por una mala narrativa; un error puede amplificarse hasta eclipsar una trayectoria. En ese sentido, el liderazgo contemporáneo exige una disciplina doble: eficacia en la acción y precisión en la palabra. Fallar en cualquiera de las dos dimensiones tiene consecuencias.

El liderazgo contemporáneo exige una disciplina doble: eficacia en la acción y precisión en la palabra

En la figura de Trump, esa dualidad se presenta de manera especialmente visible. Para unos, representa una respuesta firme frente a corrientes ideológicas que consideran dañinas, entre ellas el comunismo en sus distintas expresiones contemporáneas. Para otros, encarna un estilo que pone en riesgo equilibrios institucionales fundamentales. Esa polarización no es accidental: es el resultado de una interacción constante entre lo que se hace y cómo se dice.

La lección de fondo trasciende a cualquier individuo. La política, en su forma más exigente, es un ejercicio de coherencia entre palabra y acción. Cuando ambas se alinean, generan confianza y dirección. Cuando divergen, abren el espacio para la desconfianza, la manipulación y el conflicto.

Hoy, más que nunca, la palabra no es un complemento de la acción: es su campo de batalla previo. Y quien no comprenda su peso, o la utilice sin medida, corre el riesgo de ver cómo sus propios logros quedan atrapados en la sombra de sus propias palabras.