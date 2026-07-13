La paradoja cubana: una dictadura cuestionada en casa y respaldada en los salones de la ONU

La resolución contra las sanciones de Estados a Unidos a Cuba no tiene efectos vinculantes.

Un voto diplomático no significa automáticamente la aprobación de un sistema político. No es un certificado de democracia ni una absolución frente a las denuncias existentes

Houston /Existe una de las grandes contradicciones de la política internacional contemporánea. Un Gobierno puede enfrentar una profunda crisis interna, acumular denuncias por violaciones de derechos humanos, incapacidad económica y deterioro social, y aun así conseguir importantes apoyos en organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas.

El caso cubano representa uno de esos fenómenos que parecen desafiar la lógica. Durante décadas, el régimen de La Habana ha construido una narrativa internacional basada en presentarse como víctima permanente de un enemigo externo, colocando el llamado “bloqueo” como explicación casi absoluta de sus fracasos. Sin embargo, la realidad cotidiana de los cubanos muestra una crisis mucho más compleja, marcada por la escasez de alimentos, el deterioro de los servicios básicos, la emigración masiva y la pérdida de expectativas de una población sometida durante décadas a un sistema político sin libertades democráticas.

La pregunta fundamental es: ¿Cómo puede un Gobierno que no logra garantizar condiciones básicas de vida para sus ciudadanos recibir votos de respaldo en la ONU?

Muchos países votan siguiendo sus propias agendas, no necesariamente evaluando el comportamiento interno de un Gobierno

La respuesta está en comprender que la diplomacia internacional no siempre funciona como un tribunal moral. Las votaciones en la ONU responden a intereses geopolíticos, alianzas históricas, conveniencias económicas y posiciones ideológicas. Muchos países votan siguiendo sus propias agendas, no necesariamente evaluando el comportamiento interno de un Gobierno.

Un voto diplomático no significa automáticamente la aprobación de un sistema político. No es un certificado de democracia ni una absolución frente a las denuncias existentes. En muchas ocasiones, los Estados separan sus relaciones internacionales de la evaluación sobre la naturaleza de los Gobiernos con los que negocian.

La dirigencia cubana ha utilizado durante años esas votaciones como una herramienta propagandística. Presenta cada resultado como una supuesta victoria mundial contra sus adversarios, intentando convertir una decisión diplomática en una legitimación política. Pero una votación internacional no puede borrar la experiencia de millones de cubanos que han vivido la falta de libertades, la precariedad económica y la ausencia de mecanismos para exigir responsabilidades a sus gobernantes.

La verdadera pregunta no debería ser solamente cuántos votos obtiene un Gobierno en un foro internacional, sino qué condiciones ofrece a su propio pueblo.

Una nación no se mide por los discursos pronunciados en los escenarios internacionales, sino por la realidad de sus ciudadanos. La prosperidad, la libertad, la justicia y la dignidad humana no pueden sustituirse por campañas diplomáticas.

El argumento del “bloqueo” tampoco explica por sí solo la crisis cubana. Incluso aceptando que las sanciones económicas tienen efectos sobre determinados sectores, la historia demuestra que las decisiones internas, el modelo económico impuesto, la falta de reformas profundas y la concentración absoluta del poder han sido factores determinantes en el fracaso del sistema.

Después de más de seis décadas de Gobierno revolucionario, la pregunta permanece: ¿Puede un sistema atribuir todos sus problemas a factores externos mientras mantiene el control total sobre las decisiones internas?

La contradicción queda expuesta. En los salones de la ONU pueden existir votos favorables, pero en las calles de Cuba existe otra realidad: una población que reclama alimentos, oportunidades, derechos y un futuro diferente.

La diplomacia puede ofrecer victorias momentáneas. La historia, sin embargo, termina juzgando a los Gobiernos por el destino que construyen para sus pueblos.