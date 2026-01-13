¿Provocará Trump el retorno de la Doctrina Brezhnev?

La intervención de EE UU en Venezuela podría ser utilizado por Moscú y Pekín como justificación en el futuro para restaurar sus esferas de influencia

"Sauce for the goose, sauce for the gander" [“salsa para la oca, salsa para el ganso”, la expresión en inglés cuando se habla de una misma vara de medir]. El precedente de la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría ser utilizado por Moscú y Pekín como justificación retórica en el futuro para restaurar la Doctrina Brezhnev en sus esferas de influencia (Trump en Latinoamérica, Putin en Europa del Este y Xi Jinping en Asia).

Putin, Trump y Xi Jinping buscarían restaurar la Doctrina Brézhnev (también llamada doctrina de la soberanía limitada), doctrina que defiende que una potencia tiene derecho a intervenir (incluso militarmente), en asuntos internos de los países de su área de influencia. Así, existe una convergencia práctica hacia un mundo de esferas de influencia donde cada gran potencia reclama derecho a intervenir (incluso militarmente) en su "patio trasero" con soberanía limitada para los países menores.

Rusia

Con Putin asistimos a las instauración del oficialismo: una doctrina política que conjuga las ideas expansionistas del nacionalismo ruso, las bendiciones de la todopoderosa Iglesia Ortodoxa, los impagables servicios del FSB (sucesor del KGB), la exuberante liquidez monetaria conseguida por las empresas energéticas (Gazprom) y parte del ideario jruschoviano simbolizado en un poder personalista autocrático.

Asimismo, Putin utiliza la Doctrina Brezhnev conjugando hábilmente la ayuda a minorías étnicas rusas oprimidas (Dombás, Crimea, Ossetia. Akjasia), el chantaje energético, la amenaza nuclear disuasoria y la intervención militar con la justificación oficial de que cualquier giro prooccidental en estos países amenaza la seguridad existencial de Rusia.

Estados Unidos: Doctrina Monroe 2.0

La intervención militar en Venezuela con la captura de Maduro ha escenificado el retorno a la política del Big Stick o “Gran Garrote”, (cuya autoría cabe atribuir al presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt), sistema que desde principios del siglo XX ha regido la política hegemónica de Estados Unidos sobre América Latina siguiendo la Doctrina Monroe, “América para los americanos”.

EE UU procederá a implementar “el caos constructivo de Brzezinski” mediante la aplicación de la teoría kentiana del “palo y la zanahoria”, expuesta por Sherman Kent en su libro Inteligencia estratégica para la política mundial norteamericana (1949). En dicho libro, Kent afirma que “ la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: [...] armas [...] políticas y económicas y los instrumentos de la guerra económica “consisten en la zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos,el ‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro”.

China

La relación entre China y Taiwán se caracteriza por una tensión constante debido a las reivindicaciones de soberanía de Pekín sobre la isla que considera la reunificación como "imparable" y no descarta el uso de la fuerza para lograrla y reclama casi todo el mar del Sur de China como zona histórica china, afirmando que "los asiáticos deben garantizar la seguridad asiática".

China intensifica periódicamente la presión militar mediante ejercicios a gran escala alrededor de la isla, que incluyen el despliegue de buques de guerra y aviones, simulando bloqueos. Taiwán, por su parte, despliega sus propias fuerzas y sistemas de defensa. La disputa tiene ramificaciones mundiales debido a la posición estratégica del Estrecho de Taiwán, vital para las rutas marítimas comerciales, y al dominio de Taiwán en la producción global de semiconductores por lo que un conflicto afectaría sensiblemente a la economía mundial.

En consecuencia, el próximo quinquenio será decisivo para comprobar si se implementa un G3 formado por EE UU, Rusia y China como hegemones en la Gobernanza mundial o se produce el estallido de la Tercera Guerra Mundial.