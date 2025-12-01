Tota, o quizás Tabo, dice “yo tengo mucho miedo". Y el otro le responde: “¿No crees tú, que ellos también tienen miedo?”

Arlington (Virginia)/Me temo que llegará el Año Nuevo y la Plaza de la Revolución no habrá conseguido que las tongas de basura, las ratas y los ratones hayan desaparecido de las esquinas de los barrios habaneros.

Me temo que llegará el 28 de enero, día del nacimiento del más cubano de los cubanos, y el presidente Miguel Diaz Canel, no habrá logrado reducir sustancialmente los apagones de un extremo al otro de la Perla de las Antillas.

Me temo que el 24 de febrero próximo todavía miles de cubanos en el Ejército de Vladimir Putin continuarán matando y muriendo en Ucrania, apoyando al imperialismo ruso en su guerra de agresión.

Me temo que las viudas de esos cubanos y los huérfanos no recibirán ayuda del Gobierno cubano, ni del Gobierno del presidente Putin. Lo mismo les sucedió a los muertos cubanos en las misiones internacionalistas en Angola, Etiopía, Bolivia y otras partes, y a sus viudas y huérfanos.

Me temo que las viudas de esos cubanos y los huérfanos no recibirán ayuda del Gobierno cubano, ni del Gobierno del presidente Putin

Me temo que los veteranos ancianos de aquellas contiendas internacionalistas que aún sobreviven en la isla no reciban la atención que necesitan ni los alimentos indispensables para no pasar hambre.

Me temo que el 20 de mayo próximo continuarán en las cárceles cubanas los campesinos que se han atrevido a vender a una familia cubana un litro de leche, una libra de arroz, o un racimo de plátanos.

Me temo que, mientras se derrumban los edificios en muchos pueblos y ciudades después de un aguacero por falta de mantenimiento, a unas cuadras se alcen hoteles de cinco estrellas con aire acondicionado, sin apagones, con pollo y carne, y las frutas y vegetales que le faltan a la población de una isla tropical que un día era conocida como la azucarera del mundo.

Me temo que después del cierre de la Embajada de Bélgica en La Habana y después de la dramática denuncia del ministro de Relaciones Internacionales ucraniano a Naciones Unidas sobre miles de cubanos en el ejército de ocupación ruso, otros gobiernos europeos cierren también sus embajadas, porque los europeos quieren tener una política coherente y no tiene justificación que mantengan relaciones diplomáticas con un Gobierno que apoya la agresión en el Viejo Continente.

Me temo, como escribió recientemente en Madrid el dramaturgo cubano Yúnior García Aguilera, que "la Machi ya no podrá seguir viajando como turista a San Vicente y las Granadinas. Y Díaz Canel tampoco tendrá donde seguir practicando su “inglés”, especialmente después de aquel intento de pronunciar Saint Vincent and the Grenadines, [porque] el camarada Ralph Gonsalves, gran amigo de Díaz Canel, “acaba de sufrir una derrota histórica tras 24 años en el poder: la oposición arrasó con 14 de los 15 escaños del Parlamento”.

El anciano está obsesionado con el acontecer cubano y se dedica a recortar fotos de personajes que aparecen en la prensa oficial, y les da candela

En fin, que los cubanos tienen –tenemos– miedo, como le dijo al Comandante en Jefe aquel extraordinario intelectual cubano que fue Virgilio Piñera. En estos días, en Santo Domingo, República Dominicana, presentan una de sus obras emblemáticas Dos Viejos Pánicos. La obra cuenta con dos actores: un viejo y una vieja, Tota y Tabo, que viven en una terrible soledad. La obra tiene que ver con la vida y con la muerte en la Cuba de los años sesenta. El anciano está obsesionado con el acontecer cubano y se dedica a recortar fotos de personajes que aparecen en la prensa oficial, y les da candela.

La anciana, sentada a su lado en una cama le reprocha, usando más de una “mala palabra,” que pierde su tiempo. En un momento, uno de ellos se queja de que "la gente del censo" hace muchas preguntas cuando “ellos lo saben todo.”

Tota, o quizás Tabo, dice “yo tengo mucho miedo”.

Y el otro le responde: “¿No crees tú, que ellos también tienen miedo?”.

---------------------

Yansel Del Canto Fernández, vive en la diáspora desde el verano del 2021. Sigue pensando en los amigos que dejó en el barrio ultramarino de Casablanca, a la orilla de la Bahía de La Habana.