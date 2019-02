Todo en Cuba tiene que ver con lo mismo

Todos estamos dolidos por lo que pasa en Cuba, más ahora por lo sucedido en La Habana y viendo el destrozo ocasionado por el tornado del 27 de enero. Sin embargo, me sorprende que haya quienes piden no mezclar el tema del sufrimiento de la gente, sin hogar y sin comida, con el tema político. Yo me digo: ¡¿Cómo puede ser posible?! ¿Cómo no ver que una cosa es consecuencia de la otra, que todo tiene un denominador común: el Gobierno?

Gracias a él Cuba es lo que es: un país conformado por familias divididas y esparcidas por el mundo, con un pueblo segmentado por el miedo a la represalia, con supuestos seguidores al Gobierno que aplauden por delante, o callan, y critican por detrás. Con ciudadanos desmotivados por el trabajo porque éste no les brinda posibilidades se progreso. Con personas que, si pretenden ayudar, chocan con la desaprobación y la falta de agradecimiento de los ya archiconocidos gobernantes.

¿A quién culpar entonces? ¿Por qué un saco de cemento se vende a precios exorbitantes? ¿De quién es la culpa de que no haya un Ministerio de Viviendas y Urbanismo que funcione y reparta materiales de construcción, gratuitos a los que pierden sus casas para que se enfoquen en la reconstrucción de éstas o que no se creen brigadas que trabajen en el cumplimiento de ese objetivo?

¿A quién cuestionar porque no haya comida enlatada para repartir a los afectados en un momento así, y si hay la venden? ¿Por qué no se habla de comedores para esa gente? ¿Dónde está el Ministerio de la Industria Alimenticia con reserva suficiente para llevar el sustento a los afectados de las zonas siniestradas?

No queramos confundir, todo es un tema netamente político. El hecho de que en un país donde por naturaleza ocurren ciclones, inundaciones y fenómenos como el sucedido no exista una entidad, ni siquiera municipal, que opere con efectividad y precisión, es un problema serio de Gobierno y de mala administración política.

Un minusválido pierde su silla de rueda bajo los escombros y no puede adquirir otra con prontitud porque tampoco hay un Ministerio de Salud totalmente eficaz a donde acudir cuando esto sucede, por ejemplo.

Si todo funcionara debidamente podríamos dejar de hablar de política y centrarnos en enviar ayuda sin temor a la mala repartición, o a estar contribuyendo al enriquecimiento ilícito de unos pocos. Mejor aún, cooperaríamos sin poner condiciones.

Por actuar poniendo un parche en la herida del desabastecimiento, estamos apuntalando y haciendo que perdure la calamidad en la tierra que nos vio nacer

Aplicando el sentido común hay que darse cuenta de que no se puede separar el tema humanitario del político en Cuba que eso es imposible. Por pensar así, por actuar poniendo un parche en la herida del desabastecimiento, estamos apuntalando y haciendo que perdure la calamidad en la tierra que nos vio nacer.

Cada vez que ocurre un desastre natural en la Isla los damnificados enloquecen al ver que pasan las horas sin recibir ayuda.

Quien no quiera relacionar la situación de La Habana en éstos momentos con la de todo el país está siendo parcial y egoísta. A ese le pido, por favor, que no se deje llevar por sentimientos paternalistas y que vea la realidad concreta. Es bueno que los vecinos se tiendan una mano solidaria, es una cuestión de conciencia y de principios que la familia se ayude en momentos difíciles, pero el problema de fondo de ésta y toda la mala situación en Cuba es un tema que tañe en el gong de la decadencia y tiene que ver con la política. Lo es.

