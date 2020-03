La oposición denuncia la "actuación criminal" de Daniel Ortega con el Covid-19

Carta Pública de la Coalición Nacional a la OMS





Managua, 23 de marzo del 2020

Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Dr. Carissa F. Etienne

Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)





Honorables Señor Director y Señora Directora,

Le saludamos muy atentamente desde la Coalición Nacional de Nicaragua, una plataforma integrada por siete movimientos cívicos y partidos políticos comprometidos en trabajar por una Nicaragua con libertades, justicia, seguridad, prosperidad y en democracia que busca el respeto a los derechos humanos de todas y todos los nicaragüenses, sin discriminación ni represión, así como la creación de oportunidades para la ciudadanía.

Nos dirigimos a ustedes a fin de expresarles nuestra extrema preocupación por la forma en que hasta hoy el Gobierno de Nicaragua ha manejando la crisis sanitaria que nos amenaza a partir de la pandemia del COVID-19

Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el nivel de contagios del COVID-19 había escalado a nivel de pandemia y exhortó a los Gobiernos a tomar medidas preventivas contundentes en sus respectivos países y preparar condiciones para atender a la población afectada. Sólo una semana después de esa fecha, más de 160 países presentaban casos positivos de COVID-19, incluyendo países centroamericanos.

Al momento de escribir esta carta, el Gobierno de Nicaragua ha reconocido solamente un par de casos confirmados de contagio, acorde con una política de secretismo y negación que en nada contribuye a enfrentar crisis sanitaria que nos amenaza.

Las autoridades reafirman que no implementan ni implementarán cuarentena alguna y continúan promoviendo y orientando actividades masivas y públicas

El Gobierno de Daniel Ortega no ha asumido las recomendaciones de la OMS, mas bien las contraviene. Aún no ha puesto en marcha medidas para enfrentar la situación: no ha informado ampliamente a la población sobre las acciones para preparar condiciones en las unidades de salud, ni está orientando sobre medidas preventivas. Al contrario, el Gobierno promueve actividades que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS, y actúa sin transparencia.

Las autoridades reafirman que no implementan ni implementarán cuarentena alguna y - contrario a las directrices mundiales -continúan promoviendo y orientando actividades masivas y públicas (marchas obligatorias de empleados públicos y de pobladores, visitas casa por casa, simulacros masivos, eventos turísticos, entre otros).

El Gobierno aún no toma la medida de suspender las clases en ninguno de los niveles, a pesar de la presión de la ciudadanía . Por el contrario, se ha amenazado a quienes no asisten con ser aplazados en el año que cursan. Al mismo tiempo, estudiantes de escuelas públicas primarias y secundarias son obligados a participar en las marchas del Gobierno en diversas ciudades del país, y la Vicepresidenta ordenó ampliar y desarrollar actividades de Semana Santa incluidas en una campaña de encuentros presenciales en ferias, certámenes, pasarelas y emprendimientos.

De igual manera, el Gobierno – al tiempo que continúa el asedio y la represión - ha enviado a sus simpatizantes a realizar visitas casa a casa (1) para transmitir desinformación y exponer a mayores riesgos tanto a quienes realizan las visitas, como a las personas de los hogares. En todo momento, se ha pretendido minimizar los riesgos y las implicaciones de la pandemia.

Especial preocupación nos genera la precaria situación de las personas privadas de libertad, por lo que hemos estado gestionando sin resultados la libertad inmediata de los presos políticos y el cambio de régimen carcelario para todos los presos y presas mayores de 60, con enfermedades crónicas y delitos menores.

Especial preocupación nos genera la precaria situación de las personas privadas de libertad, por lo que hemos estado gestionando sin resultados la libertad inmediata de los presos políticos

Todo esto no sólo violenta las orientaciones de su organización, sino que también violenta la legislación nacional y el Reglamento Sanitario internacional, exponiendo a las personas al peligro deliberadamente, negándose a implementar medidas para la preparación ante la situación, así como a informar con veracidad y transparencia al respecto.

Desafortunadamente, las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud en el país una vez más acompañan al Gobierno en su actuación irresponsable y no están haciendo mayor cosa por cambiar la actuación criminal del Gobierno de Ortega, como sucedió a partir de abril de 2018, cuando el Gobierno reprimía a la población y el Ministerio de Salud prohibió la atención a las personas heridas que protestaban lo que provocó muertes y serias consecuencias.

Por este medio, le solicitamos que en el marco de su mandato se comuniquen con el Gobierno de Nicaragua y le hagan un llamado a actuar con responsabilidad y asumir las orientaciones brindadas por la OMS para enfrentar la pandemia a fin de disminuir su impacto en la población nicaragüense, ya de por sí muy afectada por la represión que ejerce este Gobierno.

