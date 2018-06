Nicaragua está “trancada”

Desde que el pasado 18 de abril comenzaron las protestas contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la situación no ha dejado de empeorar. Frente al reclamo popular, la única respuesta de una dictadura insensible, aferrada al poder, ha sido aumentar la represión, medida que ya cobró la vida de 139 personas, mayoritariamente jóvenes estudiantes, y miles de heridos.

Pese a intentos de la Conferencia Episcopal de encontrar una salida negociada a la crisis, el matrimonio Ortega–Murillo se ha enrocado en sus posiciones y rechaza dar paso alguno en línea con la agenda de democratización propuesta. La ex dirigente sandinista Dora María Téllez escribió en Twitter: "Ortega no quiere diálogo, ni a los obispos de mediadores".

En su lugar, el autodenominado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional sólo busca desmantelar los más de 100 tranques (barricadas) que bloquean las carreteras. Y acusa de la "situación de violencia delincuencial" a "grupos políticos de Oposición con Agendas Políticas Específicas" que han activado una conspiración para violar la Constitución y "seguir destruyendo la Seguridad y la Vida de las Familias nicaragüenses".

Por lo anterior, el ministro de Exteriores calificó de "golpe de Estado" la agenda negociadora propuesta por los obispos porque pretende "desmontar el Gobierno legítimamente electo" al introducir demandas tan descabelladas y antidemocráticas como la convocatoria de elecciones anticipadas.

La vicepresidenta Rosario Murillo, que intenta aferrarse a su esquema de poder asentado en la trilogía Estado-Partido-Familia, describió como "minúsculos-vandálicos-chupasangre" a los cientos de miles que han alzado su voz contra un estilo de gobierno cada vez más asfixiante y atrabiliario. La respuesta del régimen ha sido intensificar la represión que viene utilizando desde 2008, aunque de forma más indiscriminada y sangrienta. Cuenta con la policía, respaldada por las hordas paramilitares sandinistas.

Sin embargo, como recuerda Edmundo Jarquín, el mito fundacional del régimen orteguista, basado en la figura de Sandino, se ha roto. Muchas consignas coreadas en las movilizaciones juveniles tienen raíces sandinistas, como: "¡Qué se rinda tu madre!", el heroico grito de un combatiente aislado enfrentado a la Guardia somocista, pero esto es insuficiente.

La pregunta de muchos es cuánto podrá resistir la pareja presencial, cada vez más aislada nacional e internacionalmente. Como se ha visto en otros casos, comenzando por Venezuela y Siria, pese a su naturaleza diferente, las respuestas disponibles no son halagüeñas. No son sólo las carreteras de Nicaragua las que están bloqueadas, es el país y sus instituciones el que vive un tranque permanente. Es la democracia la que no halla salida en esta crisis.

Es necesario, como apuntan voces variadas, que Ortega y Murillo presenten su renuncia y se convoquen elecciones anticipadas supervisadas por un nuevo Consejo Electoral y con la garantía de la no reelección. Sólo así podrán comenzar a sanarse unas heridas que tanto daño han causado al pueblo nicaragüense.

Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en El Heraldo de México. Lo reproducimos con la autorización del autor.

