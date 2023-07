'Oppenheimer', la nueva película de Christopher Nolan

El arte es subjetivo desde el punto de vista de las masas, pero no para su autor. Cualquier tipo de manifestación artística hecha a pedido está destinada al olvido, como lo es, por ejemplo, una señal de tránsito. Así es que están advertidos de por dónde vienen los tiros de esta reseña de la película Oppenheimer, del director Christopher Nolan.

Nolan tuvo que esquivar cualquier cantidad de disparos cuando presentó su anterior película, Tenet. El estreno de esta cinta no tuvo que lidiar tan solo con las dificultades que originó la infame pandemia del coronavirus, sino con una pobre acogida del público. Como todo producto que trata de ser innovador, Tenet fue muy mal comprendida, algo de lo que Nolan obviamente tomó nota, pero para mal, con su nueva producción.

Con Oppenheimer, Nolan ha reducido el espectáculo de su cine a una apuesta más sencilla desde el punto de vista de la historia que cuenta, pero complicada desde el punto de vista estructural. Esto ya lo hizo con su segundo largometraje, Memento, su gran obra maestra.

Oppenheimer cuenta la historia que originó la primera detonación nuclear con miras a usarla como un arma de exterminación masiva en la Segunda Guerra Mundial. Aquí Nolan se enfoca en el pánico, el impacto y trascendencia de la magnitud de tal creación en la naturaleza y nuestra cultura. Con Oppenheimer, Nolan se acerca más al cine de Steven Spielberg que al suyo propio.

Como se diría en un lenguaje coloquial, Nolan ha depuesto sus armas. Así, parece que su cine no tratará de expandir su propio límite

Como se diría en un lenguaje coloquial, Nolan ha depuesto sus armas. Así, parece que su cine no tratará de expandir su propio límite, jugando seguro al apuntar a las masas, en vez de desafiarse a sí mismo, como su trayectoria cinematográfica está marcada. Incluso, si vemos el aspecto técnico de la cinta, Nolan recurre a filmar en el mundo inmersivo de la fotografía de Imax, que, aunque muy rara vez usada, no es innovadora, sobre todo por su costo. Las historias cinematográficas de Nolan no dependen de su ingeniería, sino de su forma y su fondo. La tecnología de Imax es extraordinaria, pero está lejos de ser definitoria.

Contrariamente a Tenet, cuya proyección incomodó a su audiencia por la complejidad de su narración y de su narrativa, Oppenheimer deja a los cinéfilos hambrientos del cine al que Nolan los tiene habituados. Pero no hay que alarmarse, es parte del proceso evolutivo de cualquier proceso creativo. Es evidente que Nolan le ha cedido el puesto de cineasta de punta a los directores conocidos como los Daniels, Daniel Kwan and Daniel Scheinert, los creadores de Swiss Army Man (Un cadáver para sobrevivir) y la súper ganadora de los Oscar de 2023, Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Con Oppenheimer, Nolan no le dice adiós a su cine. La cinta es una historia robusta con un calibre de producción exquisita, la cual debe darle el primer Oscar como escritor en la categoría de mejor guion adaptado de Prometeo americano, la biografía escrita por Kai Bird (Author) y Martin J. Sherwin.

