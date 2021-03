"Me voy del periodismo, sin tristezas. Merezco la tranquilidad que no poseo desde hace más de dos años. Les abrazo", anuncia José Alemán Mesa, joven redactor del periódico estatal Invasor, órgano oficial del Partido Comunista en la provincia de Ciego de Ávila.

Su declaración, que publicó en su perfil de Facebook, fue hecha tras difundir una captura de pantalla con el siguiente mensaje: "Buenas tardes, Alemán. Me parece que se te está pasando la mano con el papel de defensor del pueblo. Revisa el camino que estás cogiendo porque paras o te paro yo. Todos los extremos son malos".

Alemán, aunque no dijo qué persona le había enviado ese mensaje, explicó en el mismo post que siempre ha sido "un machucado. Desde mi último año en la universidad, hasta hoy, el último de mis días como periodista".

El periodista avileño, que vive en el poblado del central azucarero Orlando González –municipio Majagua– se graduó en 2018 en la Universidad de Camagüey, pero estuvo a punto de no conseguirlo a raíz de un proceso disciplinario abierto en su contra por funcionarios de la misma universidad.

Los que lo emplazaron estaban molestos con las publicaciones ligeramente críticas que Alemán hacía en su propio blog, El Cincel Silente, desde la internet universitaria, aunque finalmente el entonces estudiante pudo graduarse, salvado a duras penas.

Pero este no sería el único disgusto del reportero con las autoridades: en enero de 2021 un uniformado del Ministerio del Interior le obligó, con uso de violencia, a cortar una transmisión en directo de un incendio ocurrido en Ciego de Ávila, a pesar de que Alemán le dejó claro al agente que era un periodista estatal.

Cuenta el periodista en su último escrito en Facebook –el cual ya no puede encontrarse pues al parecer ocultó o borró su perfil tras anunciar que lo cancelaría– que se cansó de hacer un trabajo y que alguien le diga: "Antes de venir, cuando llamaste, me comentaron 'no lo dejes entrar que ese está en contra de esto'. Y nunca lo he estado ni lo estaré, pero esa es la imagen que me han creado".

En otro post publicado en su Facebook en días anteriores, al hablar del caso de Karla Pérez –la joven periodista a la que le prohibieron las autoridades cubanas entrar a Cuba tras graduarse en Costa Rica y que en su momento fue expulsada de los estudios de periodismo en la Isla– Alemán reconoció que se identificaba con la muchacha, pues a él mismo lo catalogaron como el Karla de la Universidad de Camagüey. Sin embargo, en un post siguiente suscribió el comentario del ex espía René González, que pedía dejaran entrar a Karla a Cuba pero solo para enfrentarse a los tribunales por su supuesta "conducta criminal".

José Alemán Mesa ganó el Premio Provincial de Periodismo Económico en 2020, y el Concurso 28 de Enero, y según un colega suyo que pidió no revelar su nombre, su salida de la prensa "es una lástima porque es un gran periodista".

"He aguantado que me "amenacen" con sanciones severas, que digan que "avivo" el descontento del pueblo", que digan que lo que hago "no es bueno ni para Cuba ni para Invasor"... pero siempre defenderé al pueblo, ese que me merece más, que me valora, que me empuja", continúa el reportero.

Y cierra su texto de despedida del periodismo, con una petición: "Pido que me ayuden a rehacer mi vida, en un trabajo donde me sienta tranquilo".

La amenaza contra José Alemán se produce en un momento de sostenido ataque por parte de la dictadura a los ciudadanos que ejercen su libertad de expresión, especialmente periodistas independientes y usuarios de Facebook que muestran o cuestionan la realidad del país.

