La solución trotskista para Cuba

Acabo de leer en la prensa independiente cubana una noticia que me llena de estupor por extraña: unos comunistas (trotskistas) criticando a la dictadura comunista cubana (a la que llaman "gobierno") por su mal desempeño al frente del país, lo cual pudiera provocar, dicen, un "golpe militar capitalista", pidiendo regresar al marxismo puro. Muy buen diagnóstico (el golpe militar que vendrá para volver al capitalismo), pero una solución, más que errada, ¡catastrófica!

Qué cubano sensato, después de sesenta y tantos años de marxismo de todo tipo, con medidas marxistas "solucionadoras" de todo tipo, por dirigentes marxistas de todo tipo, pediría "más marxismo". Basta ya de experimentos marxistas, que ninguno funciona. Quién asegura que el trotskista que escribió semejante barbaridad vaya a hacer algo diferente de lo hecho antes por Fidel Castro, su hermano Raúl, Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Nicolás Ceaucescu, Pol Pot y un largo etcétera de detestables marxistas fracasados.

El problema, estimables trotskistas, es que el marxismo está equivocado. Ya China comunista lo demostró yendo al capitalismo, aunque continúa con la "dictadura (contra) el proletariado", pero sin futuro a largo plazo, porque el marxismo-leninismo establece que la dictadura es para que "el capitalismo no regrese". Una vez que regresó (como en China) la dictadura es ¿para qué?

El capitalismo es lo "mejorcito" que la sociedad humana, en largos años de prueba y error, ha desarrollado para producir bienes y servicios

El capitalismo es lo "mejorcito" que la sociedad humana, en largos años de prueba y error, ha desarrollado para producir bienes y servicios. Eso porque en toda sociedad, igual que hay deportistas excepcionales, cantantes de voz de oro, o artistas sensacionales, hay personas cuya habilidad innata es saber cómo generar empleo y renta, invirtiendo tiempo y capital (que los hace ricos) para que la economía crezca. El capital generado por estos emprendedores no está en un cofre debajo de las camas de cada uno de ellos. Está en un banco, a disposición de toda la sociedad que solicite capital para montar otros negocios. Desde luego que este dinero no está disponible para que cualquiera lo pida para no trabajar. Eso es el capitalismo.

Hay buena fe en los trotskistas opositores al castrismo, pero por favor, no nos hagan sufrir más pidiendo "marxismo real". Sé que hay miedo al capitalismo porque ha habido capitalistas egoístas y ambiciosos. El factor humano equivocado es común a socialistas y capitalistas. Hay también egoístas comunistas. Personalmente (y todo el pueblo de Cuba) ha sufrido del egoísta Fidel Castro el sacrificio de nuestro futuro personal, sólo para satisfacer su ego amazónico.

