Los temores de La Habana y sus expectativas equivocadas

Varias informaciones publicadas en la prensa indican que, por la carestía de alimentos, por los apagones, los brotes de dengue y las continuas protestas, Cuba está alentando a extranjeros a invertir en lo que el oficialismo llama "empresas privadas" en la Isla. No se sabe cuándo entrarán en vigor esas medidas, o si la Administración de Joe Biden estará de acuerdo con ellas.

Si al hablar de "inversiones" el régimen espera que compañías extranjeras envíen dólares, eso no va a ocurrir. Las cadenas hoteleras, por ejemplo, firman acuerdos de administración y cooperación, pero los recursos para la construcción de los hoteles son del Gobierno cubano, provenientes, tal vez, del lavado de dinero o del narcotráfico.

Algunos atribuyen la crisis en Cuba al bajón del turismo, a la disminución de remesas de la comunidad exiliada, y al número menor de cubanoamericanos que viajaron a la Isla

Algunos atribuyen la crisis en Cuba al bajón del turismo, a la disminución de remesas de la comunidad exiliada, y al número menor de cubanoamericanos que viajaron a la Isla. La reducción en el número de viajeros dio lugar a que La Habana rifara boletos de viaje en Miami.

Las aerolíneas estadounidenses que vuelan a Cuba están obligadas a ser cómplices de los actos de discriminación que comete el régimen. A ciudadanos cubanos que no son residentes de otro país, que tienen sus documentos en orden y sus boletos en la mano, se les niega abordar el vuelo de regreso a Cuba y a su familia por órdenes del régimen. ¿Es responsabilidad de las aerolíneas de EE UU acatar dichos abusos en contra de ciudadanos cubanos, en violación de las leyes cubanas e internacionales? ¿Es que ahora se supone que las aerolíneas traten a otras personas –digamos, a personas gay, negras o judías- de la misma manera, para complacer las exigencias de Gobiernos extranjeros? ¿Han planteado este asunto los senadores y representantes de EE UU a Raúl Castro?

Quizás el Gobierno cubano considere beneficioso a sus intereses el cesar esta práctica antes de que a EE UU se le ocurra suspender los permisos de volar a Cuba a las aerolíneas involucradas. Si esos ciudadanos cubanos han violado las leyes de Cuba, donde debe tomarse cartas en el asunto no es en los aeropuertos de Florida, sino en los tribunales cubanos.

Las causas reales calan más hondo, empezando por los más de 60 años de dogma comunista que incluye el bloqueo interno y el encarcelamiento de campesinos por vender viandas, pollo y leche a otros cubanos, evadiendo el monopolio oficial sobre la producción de alimentos, entre otros.

Si Joe Biden hubiera podido implementar su deseo de que las remesas llegaran a sus beneficiarios y no a lo que él mismo llamó "los opresores", la situación sería diferente. Pero las buenas intenciones del presidente, al igual que las esperanzas de reformas en Cuba que tuvo Obama, han fracasado.

Los apagones no tienen nada que ver con las remesas o con el turismo. Por el contrario, son el resultado de la falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas durante más de medio siglo; de la reducción de envíos de petróleo por parte de la URSS, primero, y luego de Venezuela; y del uso de petróleo cubano, con todas sus impurezas. Esto nos recuerda la destrucción de la industria azucarera, que fuese otrora el motor del progreso en Cuba.

Es de entender que el régimen se sienta atemorizado. Los cubanos gritan a los policías en la calle: "No tenemos miedo"

Es de entender que el régimen se sienta atemorizado. Los cubanos gritan a los policías en la calle: "No tenemos miedo". Hace varias semanas, un grupo de sacerdotes compartió un video donde se urgía a los cubanos a "no levantar una mano contra otro cubano". Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, rezó públicamente hace poco porque se rectifiquen las largas condenas impuestas a los participantes en las protestas pacíficas del verano pasado.

Mientras esto está pasando, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones continúan pidiendo la liberación de los presos políticos y el cese de la represión.

Las autoridades temen otra explosión popular masiva en el país. En estos días, ha habido multitudes en la calle durante los apagones gritando consignas antigubernamentales y golpeando cazuelas vacías en la oscuridad. Aunque ha reconocido que hay epidemia de dengue, el Gobierno anunció que solo fumigará aquellas casas donde hay casos confirmados de la enfermedad. Las protestas del verano pasado no denunciaron ni la escasez, ni el embargo americano. Los manifestantes coreaban "Abajo el comunismo, libertad, libertad". Fidel está muerto. Raúl prometió a cada cubano un vaso de leche, promesa hasta hoy incumplida.

El mes de agosto, con su agobiante calor, está a la vuelta de la esquina.

___________

Frank Calzón es politólogo y activista de derechos humanos. Ha publicado en The New York Times, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune, The Washington Post y otros.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.