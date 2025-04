Alumbrado público en La Habana, entre el derroche y la oscuridad

La Habana/Mientras los apagones castigan a la población cubana en las calles habaneras, un número importante de luminarias del alumbrado público permanecen encendidas durante el día. Esto no significa que en las noches todo esté iluminado en la ciudad. Donde no hay apagones programados o un corte eléctrico por alguna rotura, las calles permanecen a oscuras por negligencia o porque simplemente las lámparas no funcionan.

En las calles Línea, 23, la Avenida de los Presidentes, San Lázaro, Monte, Reina, Infanta y la Avenida del Puerto es común que esto suceda, aunque no son las únicas. Aunque el derroche de energía eléctrica es claro y la entidad responsable es la misma que programa los apagones, la Empresa Eléctrica de La Habana, no se toman medidas para dar solución al problema.

No se puede decir que las autoridades no están al tanto, porque es bien visible desde los centros de poder. Así, en el Parque de la Fraternidad, ubicado a menos de una cuadra del Capitolio, el alumbrado público permanece encendido lo mismo a las diez de la mañana que a las dos de la tarde. Algo similar ocurre en el Parque El Curita, enclavado frente a la sede del Consejo de Administración Municipal de Centro Habana, o en los alrededores del edificio del gobierno provincial en la calle Monserrate. En los barrios la situación no es diferente, en los repartos Alamar, Bahía, Guanabo y Cojimar del municipio Habana del Este, las calles interiores de los municipios Centro Habana y Habana Vieja y en los municipios Regla y Guanabacoa sucede lo mismo.

Por contra, otras muchas vías de importancia permanecen a oscuras de noche. En el tramo de la Monumental que va de la Villa Panamericana a Alamar, por ejemplo, faltan las lámparas, al igual que en el tramo de la Vía Blanca entre el semáforo de Guanabacoa y el reparto Chivás. En otros lugares entre bombillos fundidos, lámparas rotas y la infaltable negligencia son más las calles oscuras que las iluminadas.

Los frecuentes y prolongados apagones tienen consecuencias, las calles oscuras conspiran junto a los baches propiciando la ocurrencia de accidentes, los peatones no escapan al peligro más bien se les duplica, sobre todo si se tiene en cuenta que un número importante de aceras se encuentran hoy en pésimo estado. Por último, esta situación facilita la comisión de delitos, en una época en que la tan presumida tranquilidad ciudadana del régimen es cada vez menor.