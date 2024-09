¿Surgirá en Cuba una nueva oligarquía?

Ourense (España)/Con la publicación de la Gaceta Oficial del lunes 19 de agosto de 2024, el Gobierno cubano autorizó, a partir del próximo 19 de septiembre, la creación de pymes por parte de sus propias organizaciones políticas y de masas. Pronto, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños podrán conformar empresas.

Este acto de “desconcentración” podría acarrear ciertos beneficios para los funcionarios estatales de estas organizaciones, cuyas pymes intervendrán en un mercado regulado y gozarán del beneplácito del régimen.

No obstante, según la Gaceta, dichas empresas no podrán ejercer cualquier función, sino que deberán presentar “programas de desarrollo social, en particular en la comunidad, incluida la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad”.

Una de las posibles responsabilidades que el régimen podría prever para estas empresas de nueva creación es la gestión de alimentos, productos y servicios de primera necesidad a los pobladores de los sitios donde radiquen. Esa función aliviaría el peso para el Estado y enfocaría la atención de la población en estas pymes, ya que serían las proveedoras de artículos y alimentos esenciales.

En su artículo 53, la Gaceta plantea que “el Estado fomenta, a través de incentivos fiscales o de otra naturaleza, a las mipymes que realicen prácticas socialmente responsables que tributan al desarrollo económico, social y ambiental de los territorios y la nación”. La norma abre la puerta para que estas empresas gocen de incentivos financieros e incluso de financiamiento estatal –a través de las propias organizaciones de masas–.

Esta luz verde para la creación de entidades de carácter económico pudiera tratarse del primer paso para el surgimiento de una nueva oligarquía en Cuba fuera de la cúpula, pero amparada por el poder político.

La ley tiene su precedente en lo ocurrido en Rusia luego del desmembramiento de la Unión Soviética. Durante el Gobierno de Borís Yeltsin, se inició un proceso de privatización de la industria, donde los principales beneficiados fueron empresarios y ex funcionarios que manejaban información relevante sobre las empresas cuyas acciones se pusieron en venta. Es decir, dichas empresas nunca cambiaron de “dueños”.

En 1999, Vladimir Putin llegó a la presidencia y creó –a través de relaciones de influencias– nuevos vínculos entre las empresas y el poder. Surgió entonces el término silovarcas, unión entre oligarca y siloviki, palabra rusa que describe a la élite militar y de seguridad de ese país.

De darse en Cuba una versión tropical de los silovarcas –que ya existe hasta cierto punto, pero mantiene un perfil bajo– serían los funcionarios intermedios que estarán a cargo de las pymes pertenecientes a las organizaciones políticas y de masas los más beneficiados. Su surgimiento, no obstante, acarrearía un ambiente propicio a la corrupción, el tráfico de influencias y la explotación de recursos para beneficio propio.

Para la creación de estas pymes no existirá ninguna traba burocrática y gozarán además de amplias facilidades para establecer precios preferenciales a sus bienes y servicios, al no afrontar problemas de abastecimiento, pues sus redes logísticas están directamente conectadas a la infinidad de recursos que mueven estas organizaciones.

A partir del 19 septiembre de 2024, las organizaciones políticas y de masas, como resultado de estas nuevas disposiciones en la Gaceta Oficial, tendrán vía libre para desplazar y sustituir al sector privado cubano.