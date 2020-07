Carta a Miguel Díaz-Canel

Señor Díaz-Canel‬:

¿Cómo es posible que Raúl Castro haya prometido en 2006 eliminar la doble circulación monetaria y 14 años después exista triple circulación monetaria? ¿Qué pasó con los lineamientos del partido y la Revolución?‬

‪Yo aún tengo esperanza de que usted un día despierte y haga su trabajo de verdad, por eso decidí ayudarlo con unas medidas que usted puede tomar y que son muy sencillas:‬

Escojan una moneda, cualquiera de las tres, paguen al pueblo y vendan en esa.‬ ‪Eliminen el monopolio estatal sobre la importación. Permitan a las empresas y personas comprar en el exterior y llevar productos a la Isla. Háganlo emitiendo licencias de importación por las que se paguen impuestos, como en el resto del mundo.‬ ‪Sustituyan el Decreto Ley 259 por una Ley de la Tierra que empodere a los campesinos con la propiedad de los terrenos y los derechos que de la propiedad emanan, como la compraventa, la herencia, la libertad de escoger su uso y la libertdad de decidir a quién vender la producción.‬ ‪Sustituyan la Ley de Inversión Extranjera por una Ley de Inversión que no discrimine a los cubanos, donde sea que estén, como posibles inversionistas, y permita hacerlo donde el inversor desee, no en los "sectores priorizados", y donde las empresas e inversores puedan pagar directamente a sus trabajadores.‬ ‪Eliminen la lista de trabajos por cuenta propia y permitan a los cubanos emprender libremente en el área que deseen; ayuden con incentivos fiscales, líneas de crédito y eliminando absurdas restricciones.‬ Liquiden las empresas estatales que no sean rentables y dejen que sus funciones y áreas de servicio o mercados sean asumidos por entidades rentables (ya sean privadas, otras estatales o extranjeras)‬. ‪Eliminen los elefantes grises de la burocracia nacional, como Acopio, Vivienda y ministerios enteros como Finanzas y Precios. Reduzcan el tamaño del Gobierno y verán que, al final, menos lo harán mejor.‬ ‪Liberalizen los mercados, como el de las telecomunicaciones, donde empresas extranjeras entren a invertir y competir (pueden ser empresas rusas o chinas, no tienen que ser estadounidenses) para que haya competencia, mejores servicios y precios, así como mayor abastecimiento.‬ ‪Descentralicen las decisiones del Estado, deje que los gobiernos de las provincias y los municipios tomen decisiones y administren recursos.‬

‪Yo le aseguro que estas medidas van a sacar al país de la crisis y el letargo en el que está. Además, son muy populares (pregúntele a su pueblo) y, aunque no son suficiente, son un gran comienzo.‬

Si a quienes le rodean en el ejercicio de su cargo le parecen estas medidad imposibles o peligrosas, sustitúyalos. Mire que usted es el único presidente que yo he visto tomar posesión y no nombrar Gobierno, y no quiero pensar que usted es una figurilla sin poder real.

Si así fuera, espero que entienda el triste papel que le está tocando en la historia de Cuba. Si usted tiene miedo o no es capaz de hacerlo, permítame su puesto por 90 días. Le aseguro que ese es el tiempo que yo necesito para hacer el trabajo.‬

