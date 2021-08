Espero que estás letras lleguen a sus manos y toquen su corazón, señor presidente

Señor presidente Miguel Díaz-Canel:

Cuánto desearíamos agradecerles como esos pobladores de La Guinera los habitantes de la finca La Azucena, en la entrada del municipio Antilla, provincia de Holguín. En esta tierra particular donde viven ocho familias en dos casas, las otras viviendas son temporales en pésimas condiciones desde que han sido dañadas por varios ciclones: Sandy, Irma, Paloma, Haig, y otros más que ya ni recuerdo.

Una temporada ciclónica tras otra, esas familias siguen pasando estos temporales bajo un cartón negro, ahí, a la suerte de Dios. Todos los fenómenos que se forman desvían hacia abajo o hacia arriba de nuestra ubicacion al norte oriental a ancianos, niños, una familia con cuatro hijos y hasta un impedido físico.

El Gobierno está desde hace muchos años reubicando, porque vivimos en una zona costera donde el mar sube, pero este es el cuento de nunca acabar. Cuando concluyó el último temporal obtuve una autorización en la Organización Marítima Internacional (OMI) para que me instalaran servicio eléctrico, porque mi madre es hermana de la heredera de estás tierras y vivíamos agregados en la casa de mi abuela.

Me mandaron al Instituto de Planificación Física y el director, Félix, me dijo que esa vivienda temporal era ilegal y que la OMI no tenía que haber emitido tal autorizo. Fui maltratado, me faltó el respeto, recurrí al Partido, al Gobierno y nada, porque hace tres años que vivo sin corriente.

Espero que estás letras lleguen a sus manos y toquen su corazón.

________________________

