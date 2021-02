Una respuesta a los detractores de las criptomonedas

Leí el artículo publicado por 14ymedio el pasado 4 de febrero bajo el título Las criptomonedas: la cartera de moda entre narcos y terroristas. Les agradezco que se interesen por el tema de las criptomonedas o criptoactivos y le dediquen espacio en su periódico.

No obstante, la información presentada es incorrecta en múltiples sentidos.

Si me permite, me gustaría enumerar algunas de las afirmaciones del artículo que encuentro incorrectas o engañosas.

1. Empezando con el título, que presenta las criptomonedas como "la cartera de moda entre narcos y terroristas".

Las criptomonedas están encontrando creciente aceptación alrededor del mundo. No obstante mas del 99% de financiacion de crímenes, terrorismo, narcotrafico, blanqueo de dinero, etcétera, continúa siendo conducido en efectivo y en dólares americanos. Se estima que alrededor de 2.000 millones de dólares son blanqueados a través del bitcoin, lo cual representa menos del 1% del total estimado mundialmente que es blanqueado con dólares americanos en efectivo (alrededor de dos billones anualmente).

Decir que bitcoin es la cartera de moda del crimen cuando solo representa menos de 1% es una burda manipulación.

El consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) el año pasado publicó una plétora de documentos de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) donde se filtraron detalles de cómo los bancos más grandes del mundo (HSBC, JP Morgan y otros), ayudan a mafiosos y terroristas lavar billones de dólares todos los años.

2. Según el artículo, "crecen los crímenes en el mundo virtual y estos involucran el uso de monedas digitales a las que seguir el rastro, que es el principal reto de las autoridades". También asegura que "utilizan criptomonedas porque son anónimas y fáciles de transferir de un país a otro".

Bitcoin y otras criptomonedas no son anónimas. Este es uno de los mitos más cacareados. Bitcoin es pseudo anónimo. La cadena de bloques es completamente pública y transparente. Cualquier persona puede verificar y ver los balances de todas las cuentas, algo que es imposible de hacer con una cuenta bancaria tradicional. La identidad de una persona puede ser fácilmente determinada con métodos forenses cibernéticos. Las compañías Chainalysis y Ciphertrace se especializan en estas funciones.

De hecho, los abogados investigadores Jessica Brooks y Zia Faruqui, que trabajan para el Departamento de Justicia de EE UU, han declarado públicamente que atrapar a criminales que utilizan bitcoin es más fácil que a los que utilizan efectivo.

3. Sigue diciendo el artículo: "Este experto reconoce que la pandemia 'ha tenido un impacto en ese momento en el valor de los bitcoins, como en todo tipo de activos, su valor ha crecido drásticamente', pero no está claro cuál fue la causa real de que, después de esa primera ola, el precio de esta moneda virtual siguiera disparándose".

Si los cubanos tuvieran sus ahorros en bitcoin, en vez de CUP o CUC o inclusive dólares, sus ahorros no serían hurtados por el Estado, como ocurre con la Tarea Ordenamiento

El valor del bitcoin crece a medida que las personas cambian sus dólares o moneda local por bitcoin. De la misma manera que el valor del dólar en Cuba crece a medida que es más buscado y deseado comparado con los pesos cubanos. El bitcoin es una manera de protegerse contra la inflación. De hecho, varias compañías han puesto sus ahorros en bitcoin por esta misma razón (Microstrategy, Square, MassMuetual Life Insurance, entre otros). La empresa financiera Visa acaba de anunciar que va a lanzar una prueba piloto para que se pueda comprar bitcoin directamente a través de su banco.

Este año, los bancos centrales de decenas de países han imprimido billones en billetes para combatir la pandemia. Una infusión de dinero gratis nunca visto (excepto en Venezuela y Zimbabue). Estos billetes nuevos devalúan la moneda en circulación y crean inflación a largo plazo. Más del 20% de los dólares actualmente en circulación han sido creados en los últimos 12 meses por el Banco Central de EE UU. El bitcoin, por sus propiedades como el oro, no puede ser devaluado. Pero a diferencia del oro, es fácil de transportar por ser digital. De hecho, se puede decir que el valor del bitcoin no se ha disparado, todo lo contrario: el valor del dólar está colapsando (al igual que todas las monedas controladas por Gobiernos fiscalmente irresponsables).

Bitcoin es un arma de empoderamiento para el individuo. Bitcoin es dinero que no puede ser devaluado por ningún Gobierno; por nadie, en realidad. Si los cubanos tuvieran sus ahorros en bitcoin, en vez de CUP o CUC o inclusive dólares, sus ahorros no serían hurtados por el Estado, como ocurre con la Tarea Ordenamiento. Quizás ese es el artículo que 14ymedio debería escribir. Cuando los individuos tienen independencia financiera el Estado no los puede sumir en la miseria contra su voluntad.

Empañar o asociar al bitcoin con el crimen hace un daño descomunal. Las propiedades emancipativas de las criptomonedas deben ser explicadas para educar a los cubanos sobre sus beneficios como método de ahorro, de remesas y de independencia del Estado que los oprime.

Nota de la Redacción: la autora es ingeniera y promotora de bitcoin.

