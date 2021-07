Carta abierta de un ciudadano sueco a Miguel Díaz-Canel

Escribo esta carta desde Suecia, uno de los países más desarrollados del mundo ya que es libre, democrático y capitalista. Tú vives en uno de los países más pobres y fracasados del mundo ya que no hay libertad, es totalitario y comunista.

No escribo "presidente" porque no fuiste elegido sino designado, así que no tienes ninguna legitimidad como presidente. Ni escribo "doctor", ya que no he visto tu tesis y no puedo juzgar si mereces ese título; temo que no. Pero "señor", sí, esto puedo escribir, al menos para identificar tu sexo.

Te escribo como amante de Cuba por su clima, su naturaleza, su arquitectura (lo que queda), sus tradiciones, su música y su gente amable. Pero no por su Gobierno, un Gobierno que no ha sido elegido y por eso tiene la misma falta de legitimidad que tú. Todos saben que las llamadas elecciones en Cuba solo son una farsa.

Puedes seguir el mismo camino que hasta hoy y serás recordado como un títere, un cobarde, un simple recadero cumpliendo las órdenes de los de arriba

Tú fuiste nombrado en 2018 como el príncipe heredero de un país ya en bancarrota y hecho pedazos por el mal gobierno durante más de medio siglo. Desde que tomaste el cargo, no has podido conseguir más que incrementar la pobreza y la miseria en tu país. Sin embargo, ha llegado el momento de elegir el camino futuro. Tienes dos opciones y la que elijas decidirá cómo vas a ser recordado por tus hijos, tus nietos, tu familia, el pueblo cubano y el mundo entero. No es una decisión, pues, para tomarla a la ligera.

Puedes seguir el mismo camino que hasta hoy y serás recordado como un títere, un cobarde, un simple recadero cumpliendo las órdenes de los de arriba. En otras palabras, un bufón que se muestra cada día más ridículo y menos digno. Este camino es el camino de la represión, el de un sistema totalitario y tiránico que ya se ha probado inútil por muchos años, un sistema que lleva miseria al pueblo y llena los bolsillos de gente que ya se está muriendo.

El otro camino, por el contrario, es el de un Bolívar, un Martí, un Gorbachov, con el que ser recordado como un liberador, un héroe, el hombre que abrió las puertas hacia un futuro mejor a su país y a su pueblo. Es el camino hacia la libertad, la democracia, la economía de mercado. Era el camino de Cuba antes de la Revolución, cuando la Isla era uno de los más prósperos países de Latinoamérica.

Para emprender esta vía, aquí tienes algunos consejos:

¿Cómo quieres ser recordado por tus hijos, tus nietos, tu familia, el pueblo cubano y el mundo entero? ¿Con desprecio y vergüenza o con admiración y orgullo?

Primero, revisar y cambiar la Constitución, especialmente todos los artículos que refieren al comunismo, marxismo, socialismo y otras denominaciones semejantes, incluida la idea del partido único.

Segundo, convocar un referéndum justo para fijar la nueva Constitución.

Tercero, permitir la formación de diferentes partidos políticos y dejarlos establecerse con líderes y programas libres.

Cuarto, permitir una campaña abierta a todos los partidos en igualdad de condiciones.

Quinto, permitir elecciones con todos los partidos y que organizaciones internacionales las vigilen.

Sexto, aceptar el resultado y dejar a los ganadores formar un nuevo Gobierno.

Puede ser que haya algunos generales ancianos y otros jerarcas que no estén de acuerdo con estas medidas. Entonces, llévalos presos. Siempre hay alguna ley cubana que se pueda aplicar. Y si no hay espacio en las cárceles, libera todos los presos políticos. Vas a tener mucho espacio.

¿Tienes valor para emprender este camino?

Piensa en el futuro, no solo para tu país, sino también para ti mismo. ¿Cómo quieres ser recordado por tus hijos, tus nietos, tu familia, el pueblo cubano y el mundo entero? ¿Con desprecio y vergüenza o con admiración y orgullo? Ha llegado el momento de elegir y no se repetirá.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.